Сильный ветер закрыл аэропорт Батуми

Аэропорт Батуми
© Фото: пресс-служба правительства Грузии
Непогода создала проблемы для работы аэропорта в курортном Батуми – из-за сильного ветра в воздушной гавани отменили вылет четырех авиарейсов, а три прибывающих самолета с пассажирами перенаправили в Кутаиси.

Международный аэропорт столицы Аджарии Батуми сегодня вынужденно приостановил свою работу – причиной этого стал сильный боковой ветер, установившийся в воздушной гавани, сообщило Аджарское телевидение.

На вылет из аэропорта были отменены сразу четыре авиарейса, также он не смог принять три из четырех прибывавших в Батуми авиарейсов, передает Sputnik Грузия.

В Батуми должны были приземлиться авиарейсы из Москвы, Тель-Авива, Стамбула и грузинского Натахтари, однако три из них ушли на запасной аэродром в Кутаиси, сообщает официальный сайт батумского аэропорта.

Сесть на опасной взлетной полосе решился лишь экипаж одного из них: откуда прилетел самолет, не сообщается.

