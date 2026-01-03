В Иране смонтировали защитный ярус энергоблока АЭС "Бушер"

В Иране продолжаются работы на АЭС "Бушер". Специалисты установили третий ярус защитного контура второго энергоблока объекта, информирует Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
"Специалисты успешно завершили установку блоков третьего кольца внутренней защитной оболочки реакторного корпуса второго энергоблока АЭС "Бушер". Установка 12 блоков третьего кольца внутренней защитной оболочки реакторного корпуса была завершена за четыре недели, несмотря на неблагоприятные погодные условия"
– ОАЭИ
В наступившем году в планах строителей также монтаж четвертого яруса защитного купола энергоблока.
Напомним, что соглашение о строительстве АЭС "Бушер" было заключено между РФ и Ираном в 1992 году. Интересно отметить, что строительство станции было начато около полувека назад – в 1975 году, однако работы были свернуты из-за начавшейся революции в Иране.