Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Международного учебного центра в академии авиации

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Международного учебного центра в Национальной академии авиации

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия Международного учебного центра, который создан в Национальной академии авиации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в открытии Международного учебного центра, был открыт в Национальной академии авиации.

В ходе церемонии ректор Национальной академии авиации, академик Ариф Пашаев, глава министерства цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и председатель правления ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" Самир Рзаев рассказали главе государства и первой леди о деятельности центра.

Так, было отмечено, что центр был создан на территории Национальной академии авиации по инициативе компании "Азербайджан Хава Йоллары". В нем летный состав будет проходить подготовку к чрезвычайным ситуациям, а диспетчеры управления воздушным движением будут проходить обучение теории и практике.

В новом комплексе для подготовки диспетчеров открыт Аэронавигационный учебный центр. В нем также создан симулятор вышки управления с панорамным обзором Международного аэропорта Гейдар Алиев и комплекс радарных симуляторов.

Кроме того, в центре есть учебный тренажерный комплекс, на котором могут совершенствовать свои навыки водители специальных автотранспортных средств, которые применяются в аэропортах.

По планам в Международном учебном центре каждый год смогут проходить подготовку примерно 30 диспетчеров и три тысячи членов экипажей самолетов.

Помимо этого, в центре установлен авиатренажер нового поколения A320/A321 NEO CEET от турецкой компании SkyArt для отработки действий при чрезвычайных ситуациях и авариях на борту самолета.