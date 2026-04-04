Азербайджан – Армения – транзит: грузы, товары, маршруты, дороги

Долгожданный мир между Арменией и Азербайджаном предполагает преодоление существующих преград и ограничений в вопросах свободного перемещения грузов и капитала. Перед Арменией открываются возможности в освоении принципиально новых транспортных маршрутов, которые были недоступны в период многолетней блокады.

Расскажем, какие маршруты теперь доступны для Армении, а какие еще предстоит создать.

Что сейчас идет транзитом через Азербайджан в Армению?

С октября прошлого года Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию. Первым транзитным грузом из Азербайджана в Армению стало зерно из Казахстана.

В декабре 2025 года Азербайджан начал прямые поставки нефтепродуктов в Армению.

В начале этого года уже Россия в рамках евразийской интеграции стала поставлять пшеницу в Армению, пользуясь транзитом через Азербайджан. Первая партия весом более 1 тысячи тонн была отправлена со станции Димитровград в Ульяновской области.

С весны 2026 года в Армению через Азербайджан из России поставляются удобрения. В марте в республику было доставлено 135 тонн российских удобрений и 1984 тонны дизельного топлива.

Какие автомобильные маршруты открываются для Армении?

Экономика Советского Союза опиралась на железные дороги. Поскольку Южный Кавказ - территория со сложным рельефом, масштабного автодорожного строительства там не велось. Поэтому перезапуск автомобильного сообщения между Арменией и Азербайджаном подразумевает доступ к прежним советским маршрутам, которые в наши дни доведены до современных стандартов. Доступными для Армении становятся такие маршруты:

Баку – Алят – Гянджа – Газах – граница с Грузией. Протяженность маршрута 503 км. Эта дорога принимает основной поток транзитного транспорта и соединяет Азербайджан с Грузией, позволяя грузам из Армении достигать России, минуя капризные погодные условия Крестового перевала (КПП Верхний Ларс).

Граница России – Баку – Астара – граница с Ираном (азербайджанский сегмент коридора «Север – Юг»). Протяженность этого маршрута 521 км. Он связывает Россию с Ираном через Азербайджан и может быть альтернативой единственному пограничному переходу «Агарак» (Армения) – «Нордуз» (Иран).

Какие железнодорожные маршруты открываются для Армении?

Главный и пока единственный ж/д маршрут, который с недавнего времени связывает Армению с Россией, проходит через Азербайджан на участках Гянджа – Бёюк-Кясик, далее через Грузию (Гардабани – Тбилиси) до армяно-грузинской границы (Садахло – Айрум). Именно по этому маршруту в Армению доставляется пшеница и топливо. Открытие этой дороги сделало возможным прямые поставки российской продукции в Армению по железной дороге впервые с начала 1990-х годов.

Перспективы транзита товаров в Армению через Азербайджан

Наиболее ожидаемым проектом остается Зангезурский коридор, известный как Маршрут Трампа (TRIPP), который может открыться к концу 2028 года. Этот сравнительно небольшой участок железной дороги (42 километра) свяжет основную территорию Азербайджана с Нахчываном через армянскую область Сюник на границе с Ираном. Коридор будет включать железную и автомобильную дороги, газопровод и линию электропередач.

Второй маршрут, в реанимации которого в значительной степени заинтересована Армения, представляет собой ж/д сообщение из Еревана через армянский Иджеван по направлению Газах – Агстафа – Баку. Однако реализации этого транспортного направления мешают проблемы, которые Армении предстоит решать самой. Например, некоторые участки этого маршрута (Раздан – Дилижан, Дилижан – Иджеван, Какавадзор – Дилижан) не функционируют из-за обвалов и оползней. Они требуют восстановления, а в некоторых случаях, полной замены дорожного полотна.

Однако говорить о полном открытии границ и возобновления прямого авто и ж/д сообщения станет возможным после подписания мирного соглашения между Арменией Азербайджаном.