Назван срок запуска Зангезурского коридора

В министерстве транспорта Турции рассказали, когда состоится запуск Зангезурского коридора. Согласно плану, это произойдет в ближайшую пятилетку.

Зангезурский транспортный коридор планируется ввести в эксплуатацию в течение ближайших четырех-пяти лет. Об этом заявил глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу.

Он подчеркнул, что этот коридор позволит разгрузить самое узкое место в бассейне Каспия.

"Строительство Зангезурского коридора завершится в течение четырех-пяти лет. С его введением в эксплуатацию мы разгрузим самое узкое место в бассейне Каспия"

– турецкий министр

Он добавил, что строительство части участка в Нахчыванской Автономной Республике уже завершено, а возведение другой находится на финальной стадии.

"Мы провели тендер на проект железной дороги протяженностью 224 км, проходящей от Карса до Дилуджу (КПП в Турции - прим. ред). Часть участка в Нахичевани уже готова, другая строится Азербайджаном и практически готова"

– Абдюлькадир Уралоглу

Ранее глава Минтранса сообщал, что после запуска железнодорожной ветки из города Карс в Нахичевань можно будет ежегодно перевозить около 5 млн человек и 15 млн тонн грузов. Реализация проекта оценивается в 2,4 млрд евро.