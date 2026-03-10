Отношения Баку и Астаны Ильхам Алиев обсудил с казахстанскими министрами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в своей резиденции в Баку принял министров иностранных дел и транспорта Казахстана Ермека Кошербаева и Нурлана Сауранбаева, прибывших в страну с визитом.

На встрече, которая прошла в президентской резиденции в Баку, речь шла об отношениях двух стран, развивающихся в духе сотрудничества и братства: глава Азербайджана подчеркнул: взаимные визиты глав государств, обсуждения, решения, а также визиты делегаций различного уровня еще больше сближают наши народы и страны, укрепляют потенциал взаимодействия, передает АЗЕРТАДЖ.

Особое внимание в беседе стороны уделили максимально эффективному использованию возможностей совместного инвестиционного фонда: ряд его проектов уже находятся в стадии разработки, они позволят использовать потенциал Азербайджана и Казахстана в области совместного инвестирования в третьи страны, отметил Ильхам Алиев.

Гости также отметили, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются во многих сферах, в том числе в политической, экономической, транспортной, логистической, инвестиционной, энергетической областях, включая сектор зеленой энергетики, и других направлениях. Также у стран есть хороший задел для дальнейшего расширения сотрудничества.

Собеседники детально обсудили проекты Среднего коридора, Транскаспийского зеленого энергетического коридора и волоконно-оптической линии между Азербайджаном и Казахстаном. Также они отметили роль нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и проекта TRIPP, который пройдет через территорию Армении, с точки зрения регионального сотрудничества и транспортных связей.

Также стороны подчеркнули успешное партнерство двух стран в рамках международных организаций и обменялись мнениями по ряду других вопросов.