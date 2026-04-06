Галузин и Мустафаев констатировали настрой на сотрудничество

Сегодня состоялась встреча замглавы МИД России Михаила Галузина и посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева, дипломаты констатировали настрой на сотрудничество.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев провели переговоры в Москве, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что дипломаты поговорили о текущем состоянии и дальнейших перспективах сотрудничества Москвы и Баку в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях на фоне запланированных межправительственных контактов. Они также коснулись актуальных моментов координации по линии министерств иностранных дел.

"Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранных российско-азербайджанских связей и союзнического взаимодействия, а также обеспечения безопасности и развития сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе"

– МИД России

В российском ведомстве добавили, что переговоры проводились в дружественной атмосфере.