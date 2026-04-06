РФ изначально выступала за прекращение огня на Ближнем Востоке – МИД

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала соглашение США и Ирана о прекращении огня и заявила, что Москва с самого начала призывала к дипломатическому урегулированию ситуации в регионе.

Россия изначально заявляла о необходимости прекращения военной агрессии США и Израиля против Ирана, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе общения с журналистами.

Она отметила, что Москва с самого начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке призывала стороны к политико-дипломатическому урегулированию, поскольку "никакого военного решения нет" в данной ситуации.

"Наша страна изначально, в первых своих заявлениях, говорила о том, что необходимо незамедлительно прекратить эту агрессию (США и Израиля против Ирана – ред.), что нет никакого военного решения этой ситуации или вообще попытки понаводить свои порядки в регионе"

– Мария Захарова

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что подход, с которым Соединенные Штаты и Израиль взаимодействовали с Ираном потерпел "сокрушительное поражение".

"Необходимо незамедлительно приступить к настоящему, не в качестве операции прикрытия, а настоящему политико-дипломатическому урегулированию, в основе которого, конечно, лежит переговорный процесс с настоящим учетом позиций"

– Мария Захарова