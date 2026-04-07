Дагестан ждет масштабная дезинфекция

Пострадавший от подтоплений Дагестан в кратчайшие сроки нужно будет очистить от ила, а также провести обширную дезинфекцию, сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Сейчас люди начнут возвращаться в дома там, где не развалило не смыло. Во-первых, надо убрать ил, во-вторых, надо провести дезинфекцию. Потому что там, где надворные туалеты, это не в канализацию ушло, все подняло и занесло в дома, на улицу"

- Геннадий Онищенко

Столь масштабные меры нужны для того, чтобы избежать возможной вспышки опасных инфекционных заболеваний, в частности холеры: после массовых подтоплений такое развитие ситуации не исключается, отметил эпидемиолог, передает ТАСС.

Также в регионе возросла вероятность вспышек кишечных инфекций: это связано с трудностями с питьевой водой и отходов из надворных туалетов, вода из которых поднялась на улицы и в дома, поэтому сейчас особенно важно пить только кипяченую воду.

Повышенное внимание нужно уделять и тому, в каких условиях будут находиться дети, которым придется учиться в и без того в переполненных классах в Дагестане в других районах, добавил Геннадий Онищенко.