Туристы стали отказываться от поездок в Дагестан

Четверть россиян не рискнула отправляться на майские праздники в Дагестан - туроператоры отмечают аннулирование 25% купленных туров на фоне наводнений в регионе, пишут "Известия".

Только за последнюю неделю в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили падение продаж новых туров в регион на 40%, отметил член правления союза, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, передает ТАСС.

"На ближайшие даты бронирований нет. Но спрос на лето после 1 июня сохраняется на высоком уровне"

- Сергей Ромашкин

Еще большее падение бронирований отмечают в Альянсе туристических агентств России (АТОР): здесь продажи туров на майские праздники снизились примерно на 70%, сообщил вице-президент Альянса Алексан Мкртчян,.

Страхи россиян усилились на фоне того, что синоптики уже в предстоящую пятницу пообещали сильные ливни в ряде регионов Северного Кавказа: осадки ожидаются в Краснодарском крае, а также от Карачаево-Черкесии до Кабардино-Балкарии, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что интерес россиян к поездкам в Дагестан на майские праздники упал на 27% из-за разрушительных ливней и урагана в регионе. Изначально туроператоры ожидали роста турпотока примерно на 7%, но в итоге почти треть отдыхающих не приедет в республику.