Свыше 6 тысяч домов получили повреждения из-за непогоды в Дагестане

Неблагоприятные погодные условия в Дагестане охватили ряд крупных городов. В результате разгула стихии получили повреждения тысячи домов.

В Дагестане в результате неблагоприятных погодных условий оказались повреждены более 6 тысяч жилых домов. Об этом сообщил глава РД Сергей Меликов, выступая 7 апреля на совещании по ситуации в республике, которое проводит президент России Владимир Путин.

"Повреждения различной степени тяжести получили более 6 тысяч жилых домов, включая многоквартирные дома в Махачкале, Буйнакске и Дербенте"

– Сергей Меликов

Обильные осадки накрыли Дагестан в конце марта и в минувшие выходные. Ливни спровоцировали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В республике произошли камнепады и сошли селевые потоки, в результате чего получили повреждения дороги и мосты. В ряде населенных пунктов была произведена эвакуация людей. В частности, свыше 4 тыс вывезли в Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища.