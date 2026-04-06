Спрос на туры в Дагестан снизился почти на 30%

Интерес россиян к поездкам в Дагестан на майские праздники упал на 27% из-за разрушительных ливней и урагана в регионе.

В Дагестане на майские праздники зафиксировано падение спроса на туры на 27% из-за последствий непогоды, сообщил РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.

Изначально туроператоры ожидали роста турпотока примерно на 7%, но в итоге почти треть отдыхающих не приедет в республику.

Мкртчян подчеркнул, что традиционный сезон отдыха в республике длится с июня по октябрь. По его оценке, возвращение турпотока на уровень прошлого года станет для направления большим успехом, который напрямую зависит от темпов восстановления инфраструктуры.

"Если республика сумеет хотя бы к июню преодолеть вот эти последствия разгрома стихии, то будет хотя бы прошлогодний уровень, либо минус 5% - это можно считать большой удачей для Дагестана в этом году"

– Алексан Мкртчян

Напомним, ранее на Дагестан обрушились мощные ливни и ураганный ветер, которые нанесли серьезный ущерб инфраструктуре и негативно сказались на жизни населения. По всей республике, в том числе и в столице, произошли масштабные подтопления, отключения электричества и воды. Из-за угрозы безопасности было частично эвакуировано население.

В Махачкале властями был введен режим ЧС. Из-за разгула стихии свыше 130 населенных пунктов в республике оказались обесточены, также в нескольких районах наблюдались острые перебои в подаче питьевой воды. Коммунальные службы региона переведены на усиленный режим работы.