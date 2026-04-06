Более 6,2 тысяч жителей Дагестана пострадали от наводнения

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, сколько человек пострадали в результате аномальных ливней и последовавшего за ними наводнения.

Свыше 6,2 тыс жителей Дагестана стали пострадавшими в результате исторически рекордных осадков, спровоцировавших наводнение в республике, рассказал глава региона Сергей Меликов.

Он подчеркнул, что настолько сильных дождей в истории Дагестана не было никогда.

"У нас всего пострадало от наводнения и стихии больше 6,2 тыс. человек. Примерно такое же количество поврежденных домовладений, частных участков"

– Сергей Меликов

Глава Дагестана уточнил, что в данный момент в регионе действуют 55 пунктов временного размещения. В них нашли кров свыше 700 человек.

Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Дагестане его глава оценил как стабильную, добавив, что власти принимают меры для профилактики инфекционных заболеваний.