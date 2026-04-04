Туристические центры Дагестана работают в обычном режиме – АТОР

Ливни и наводнения в Дагестане никак не повлияли на работу туристических центров, сообщает АТОР, и массового снижения спроса на отдых в республике не наблюдается.

Центры притяжения туристов в Дагестане, несмотря на текущую сложную ситуацию с наводнениями, не меняли режим работы и продолжают функционировать как раньше, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

"Несмотря на паводки и подтопления в Дагестане, туристическая инфраструктура и экскурсионные маршруты не пострадали – отели, достопримечательности и аэропорт открыты"

– АТОР

В организации пояснили, что разгул стихии отразился в основном на расположенных в горах селах, пострадали также отдельные муниципалитеты в южной части Дагестана, в частности Мамедкала и Дагестанские Огни, где нет туристов.

Как сообщают туроператоры, когда ливни сойдут на нет, экскурсии на все туристические объекты будут совершаться без ограничений. Отели и аэропорт Махачкалы не останавливали работу, туристам медицинская помощь не понадобилась.

В АТОР также сообщили, что массовой отмены туров в Дагестан не фиксируется, однако спрос немного все же снижен.