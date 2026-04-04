Дополнительные силы спасателей направляются в Дагестан – МЧС РФ

В МЧС РФ сообщили о намерении направить дополнительные силы в Дагестан для ликвидации последствий паводка. Ожидается, что в республику прибудут несколько десятков спасателей.

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Дагестан дополнительные силы спасателей, чтобы принять участие в ликвидации последствий дождевого паводка. Об этом рассказали 6 апреля в самом министерстве.

"Александр Куренков доложил Владимиру Путину об оперативной обстановке в Дагестане. Президент страны заслушал доклад главы МЧС России по телефону"

– пресс-служба ведомства

Отмечается, что министр держит паводковую ситуацию в регионе на личном контроле.

"Сегодня он поручил направить в Дагестан дополнительные силы из соседних субъектов. В ближайшее время группировка спасателей на месте ликвидации последствий дождевого паводка будет усилена специалистами Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда и главного управления МЧС по Чечне"

– МЧС РФ

Уточняется, что в республику прибудут 40 специалистов. К борьбе с последствиями паводка также подключат дополнительно шесть единиц техники и пять плавательных средств.

Сообщается также, что паводковую обстановку в республику продолжает мониторить авиация министерства.

"Комиссии оценивают ущерб, причиненный стихией. Дополнительные силы и средства территориального подразделения РСЧС приведены в готовность для возможного реагирования"

– пресс-служба министерства

Накануне из-за сильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища, в результате чего образовался прорыв дамбы. Основной удар принял на себя поселок Мамедкала, где оказались подтоплены примерно 260 домов.