В Дагестане из-за прорыва дамбы эвакуировали более 4 тыс человек

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Эвакуация в Дербентском районе на фоне прорыва дамбы на водохранилище продолжается. Из возможной зоны подтопления вывезли более 4 тыс человек.

Спасатели в Дагестане эвакуировали уже более 4 тыс человек в связи с прорывом дамбы на Геджухском водохранилище.

Дамбу прорвало накануне вечером, ранее сообщалось об эвакуации 350 человек.

"В Дербентском районе из-за повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. В превентивных целях из 4 микрорайонов, попадающих в зону затопления, было эвакуировано более 4 тыс человек"

– МЧС Дагестана

Для оценки паводковой обстановки в Дербентский район в понедельник на вертолете МИ-8 вылетели опергруппа МЧС РФ под руководством начальника ГУ МЧС России по Дагестану Муслима Девришбекова, а также представитель Ростехнадзора. 

1105 просмотров

