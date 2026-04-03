В Дагестане из-за прорыва дамбы эвакуировали более 4 тыс человек

Спасатели в Дагестане эвакуировали уже более 4 тыс человек в связи с прорывом дамбы на Геджухском водохранилище.

Дамбу прорвало накануне вечером, ранее сообщалось об эвакуации 350 человек.

"В Дербентском районе из-за повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. В превентивных целях из 4 микрорайонов, попадающих в зону затопления, было эвакуировано более 4 тыс человек"

– МЧС Дагестана

Для оценки паводковой обстановки в Дербентский район в понедельник на вертолете МИ-8 вылетели опергруппа МЧС РФ под руководством начальника ГУ МЧС России по Дагестану Муслима Девришбекова, а также представитель Ростехнадзора.