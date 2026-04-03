Прорыв дамбы в Дагестане: эвакуированы 350 человек, погибли четверо

В Дагестане на фоне сильных осадков вечером в воскресенье прорвало плотину, вода хлынула на населенные пункты. Проведена эвакуация населения, несколько человек погибли.

В Дербентском районе Дагестана из ряда сел эвакуировано население в связи с подъемом воды из-за разрушения плотины.

"Разрушение защитного сооружения привело к тому, что вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и поселок Мамедкала. По поручению Главы муниципалитета, жители этих пунктов были заблаговременно эвакуированы - всего вывезено 358 человек"

– администрация Дербентского района

Сообщается, что в основном эвакуированные разместились у родственников, часть направлена в шесть специально подготовленных пунктов временного проживания. Все пострадавшие обеспечены помощью медиков и горячим питанием.

Минтранс Дагестана сообщает о дорожной ситуации в связи с паводком: разрушен подъезд к мосту в селе Капкайкент, на трассе "Кавказ" между поселками Мамедкала и Геджух смыло автомобили, обрушился автомобильный мост в населенном пункте Кала.

Несколько человек погибли в зоне подтопления. Изначально сообщалось о двух погибших и семерых спасенных из реки, однако двое из спасенных – беременная девушка и подросток, также скончались.

В ночь на понедельник движение автотранспорта по участку федеральной трассы "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана было возобновлено.

"На 917 км федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Мамедкала движение возобновлено в обоих направлениях только для легкового транспорта"

– Госавтоинспекция Дагестана