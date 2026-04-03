В Махачкале обрушилась многоэтажка

В столице Дагестана из-за подтопления произошло обрушение многоквартирного дома, администрация сообщает о угрозе возможного разрушения еще четырех домов города.

В Махачкале на Газопроводной улице произошло обрушение многоэтажного дома из-за подтопления, сообщили в администрации города.

Уточняется, что в настоящее время погибших и пострадавших нет, люди были своевременно эвакуированы.

Как отметили в следственном управлении СК по Дагестану, основной причиной разрушения дома на Газопроводной улице могло стать размывание фундамента из-за подтопления.

Также проверка по факту произошедшего ЧП будет проведена прокуратурой. По ее результатам будет дана оценка того, насколько были соблюдены градостроительное законодательство и проведены все меры по обеспечению безопасности в условиях подтопления.

На место ЧП прибыл глава Дагестана Сергей Меликов, о чем сообщила его пресс-служба.

"Сергей Меликов заявил, что перед принятием дальнейших решений здания будут обследованы. На месте продолжат работать спасатели, а жителей расселят в другие места"

– пресс-служба главы Республики Дагестан

Кроме того, сообщается, что еще четыре многоквартирных дома на улице Айвазовского так же находятся под угрозой аналогичного разрушения.

Из этих домов уже были эвакуированы около 300 человек, а территорию в настоящее время оцепили.