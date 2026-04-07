Десятки домов остались без крыш из-за снега в дагестанском селе

Мощный снегопад стал причиной обрушения крыш у нескольких десятков домов в расположенном высоко в горах селе Кули в Дагестане.

Несколько десятков домов, а также школа, получили повреждения в Дагестане из-за сильного снегопада, рассказали в администрации главы республики Сергея Меликова.

Аномальные снежные осадки прошли в высокогорном селе Кули, которое находится в Кулинском районе.

"От тяжести снега обрушилась кровля школы в селе Кули, также пострадала кровля порядка 70 частных домов"

– администрация главы Дагестана

Сейчас в селе убирают выпавший снег. Очищают от него и участок дороги республиканского значения — там сошли оползни. Идет оценка нанесенного ущерба.

В администрации добавили, что один населенный пункт пока все еще лишен транспортного сообщения, еще один остается без света в Агульском районе Дагестана – электрики не могут добраться до места аварии из-за заваленной снегом дороги.