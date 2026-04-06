Китай повлиял на Иран в принятии решения о перемирии - СМИ

Установлению перемирия между США и Ираном помог Китай - Пекин изначально пытался воздействовать на власти Ирана через посредников, включая Исламабад, Анкару и Каир.

Власти КНР напрямую связывались с Ираном, чтобы убедить Тегеран согласиться на временное прекращение огня с США, заявил агентство Associated Press.

Официальные власти Китая постоянно были на связи с иранскими коллегами, чтобы убедить их в необходимости перемирия, передает ТАСС.

Также китайские официальные представители изначально использовали для достижения мирных целей посредников, включая Пакистан, Турцию и Египет.

Тегеран принял предложение о прекращении огня "после отчаянных дипломатических усилий Пакистана" и вмешательства Китая, который в последний момент призвал Иран проявить дипломатию и гибкость в этом вопросе, сообщила со ссылкой на иранских чиновников The New York Times.

Напомним, ранее мы писали: иранская сторона категорически не согласилась с предложением США о временном прекращении огня, поскольку считает, что Вашингтон использует его для перевооружения, заявил в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани. Он подчеркнул, в Тегеране считают, что Вашингтон будет использовать эту "передышку" для перевооружения и продолжит свои преступления в стране в дальнейшем.