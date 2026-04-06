Тегеран не согласен на временное прекращение огня

Иран не согласен с предложением Соединенных Штатов о временном прекращении огня, такое заявление сделал постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Иран категорически отвергает временное прекращение огня, особенно в свете июньских событий, когда военные действия возобновились под надуманным предлогом"

— Амир Саид Иравани

Он подчеркнул, в Тегеране считают, что Вашингтон будет использовать эту "передышку" для перевооружения и продолжит свои преступления в стране в дальнейшем.

"Прекращение огня в этом контексте служит лишь для перевооружения и подготовки к продолжению новых преступлений

– Амир Саид Иравани

Постпред отметил, что Иран примет ответные меры на фоне угроз США нанести удары по гражданской инфраструктуре страны.

Никакие угрозы не останутся незамеченными, заявил он.