Тегеран не согласен на временное прекращение огня

Постпред Ирана в ООН заявил о том, что иранская сторона не согласна с предложением США о временном прекращении огня, поскольку считает, что Вашингтон использует его для перевооружения.

Иран не согласен с предложением Соединенных Штатов о временном прекращении огня, такое заявление сделал постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани в ходе заседания  Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Иран категорически отвергает временное прекращение огня, особенно в свете июньских событий, когда военные действия возобновились под надуманным предлогом"

— Амир Саид Иравани

Он подчеркнул, в Тегеране считают, что Вашингтон будет использовать эту "передышку" для перевооружения и продолжит свои преступления в стране в дальнейшем.

"Прекращение огня в этом контексте служит лишь для перевооружения и подготовки к продолжению новых преступлений

– Амир Саид Иравани

Постпред отметил, что Иран примет ответные меры на фоне угроз США нанести удары по гражданской инфраструктуре страны.

Никакие угрозы не останутся незамеченными, заявил он.

Вам может быть интересно

