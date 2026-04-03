США и Иран обсуждают прекращение огня на 45 дней – СМИ

США предпринимают "последнюю попытку" прийти к соглашению с Ираном, вместе с посредниками стороны обсуждают 45-дневное перемирие, которое может положить конец конфликту, пишет Axios.

По его данным, США и Иран совместно с посредниками "обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое может привести к завершению конфликта".

По оценке источников портала, "шансы на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало", но это, вероятно, "единственная возможность предотвратить существенную эскалацию, которая будет означать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре" и удары ИРИ по объектам энергетики и водным системам в странах Персидского залива в качестве ответной меры.

Сообщается, что у США уже составлен план возможных бомбардировок Ирана, если соглашение не будет достигнуто. При этом за последние несколько дней американская сторона передала Тегерана ряд предложений, которые пока остаются без ответа.

Пакистан, Египет и Турция, выступающие посредниками, намерены добиться большего доверия сторон, они рассчитывают, что Иран предпримет шаги, направленные на открытие Ормуза, а также связанные с ядерной программой, отмечают источники Axios.

"Посредники также работают над тем, какие меры может принять администрация (президента США Дональда) Трампа, чтобы дать Ирану гарантии того, что прекращение огня не будет временным, и конфликт не возобновится"

– Axios