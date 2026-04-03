США пока не будут проводить наземную операцию в Иране

Президент Соединенных Штатов сообщил о том, что пока американские военные не намерены организовывать наземную операцию на территории Ирана, однако не исключают такого сценария.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в проведении наземной операции в Иране, сообщает телеканал АВС со ссылкой на источники.

Тем не менее, американский президент все же не исключает того, что американским военным все же придется прибегнуть к такому варианту развития событий.

"Я не думаю, что это необходимо, но я ничего не исключаю"

– Дональд Трамп

Также, согласно материалу АВС, Трамп рассчитывает на то, что война с Ираном может завершиться "в ближайшее время", имея ввиду период от нескольких дней до недели.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов заявил о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения уже в этот понедельник.