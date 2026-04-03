США и Иран могут достичь сделки завтра – Трамп

Американский президент заявил о том, что Соединенные Штаты могут заключить соглашение с Ираном уже в этот понедельник.

Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения уже в понедельник, такое заявление сделал глава США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Как уточнил американский президент, в настоящее время стороны ведут активный переговорный процесс.

"Я думаю, есть хороший шанс, что завтра будет заключена (сделка - ред.). Они ведут переговоры сейчас"

– Дональд Трамп

По его словам, в противном случае, Соединенные Штаты намерены применить силу с целью забрать иранскую нефть.