Конфликт на Ближнем Востоке 2026: когда Трамп закончит войну с Ираном?

Несмотря на заявления Вашингтона о скором завершении кампании, война в Иране грозит перейти в новую фазу, а глобальная экономика продолжает испытывать последствия блокады Ормузского пролива. Какие войска США отправили в Иран, готовы ли США к вторжению, почему Трамп хочет забрать нефть Ирана?

Какие войска США отправили в Иран?

Активное наращивание военного присутствия США в ближневосточном регионе началось задолго до первого удара. К середине 2025 года на базах в странах Персидского залива, Ираке и Иордании было размещено 40-50 тысяч американских военнослужащих. С началом войны Пентагон начал переброску крупных соединений, сравнимую по масштабам с подготовкой к вторжению в Ирак в 2003 году.

Центральным элементом американской группировки являются три авианосные ударные группы. Ударная группа авианосца - это полноценная флотилия, включающая сам авианосец, до 75 самолетов и вертолетов, 2-4 эсминца, ракетный крейсер, подводную лодку и корабли снабжения. На начало апреля в регионе находится лишь "Авраам Линкольн" - он действует в Аравийском море и ведет ежедневные боевые вылеты на иранские цели. А вот покинувший зону боевых действий "Джеральд Р. Форд" пока что находится на ремонте и техническом обслуживании в порту Хорватии. Его сменит "Джордж Буш", который выше с военно-морской базе в штате Вирджиния 31 марта и находится на пути в зону конфликта.

Помимо авианосцев, ключевую роль играют десантные группы. В отличие от авианосцев, предназначенных для ведения морского боя и проекции воздушной мощи, десантная группа создана для высадки войск на берег. Каждая такая группа несет на борту экспедиционную бригаду морской пехоты - самодостаточное тактическое соединение численностью до 2,5 тысячи человек.

К началу апреля в регионе развернуты две такие группы:

Десантный корабль "Триполи" с 31-й экспедиционной бригадой морской пехоты - прибыл в воды Ближнего Востока 27 марта, выйдя из японской базы Сасебо; Десантный корабль "Боксер" с 11-й экспедиционной бригадой морской пехоты - находится в пути после выхода из Сан-Диего 18 марта, ожидается к середине апреля.

Общая численность морских пехотинцев, задействованных в этих двух группах, составляет около 4,7 тысячи человек. Кроме того, Пентагон привел в готовность около 2 тысяч солдат 82-й воздушно-десантной дивизии (форт Брэгг, Северная Каролина), специализирующейся на парашютном десантировании. Общее число дополнительно переброшенных войск с начала войны превысило 7 тысяч человек, доведя общую численность американского контингента в регионе почти до 60 тысяч.

Готовы ли США к вторжению в Иран?

Прямого объявления о полномасштабном вторжении сделано не было, и большинство экспертов сходятся во мнении, что Вашингтон к нему не готов. Для вторжения в Ирак в 2003 году США задействовали около 150 тысяч военнослужащих только на начальном этапе. Текущая группировка в 60 тысяч человек, включая подкрепления, явно недостаточна для полноценной наземной операции на территории Ирана.

Однако Пентагон рассматривает возможность ограниченных наземных операций. Эти планы предполагают не полномасштабное вторжение, а точечные рейды силами спецназа и легкой пехоты.

Среди обсуждаемых целей США называют:

Остров Харг - стратегический нефтяной терминал, через который проходит 90% иранского экспорта сырой нефти (около 1,5 млн баррелей в день);

Прибрежные районы вблизи Ормузского пролива - для защиты судоходства или уничтожения иранских противокорабельных ракетных комплексов;

Объекты по хранению урана - по некоторым данным, рассматривается возможность изъятия запасов обогащенного урана (по состоянию на июнь 2025 года - почти 441 кг материала, обогащенного до 60%).

Глава Минобороны Пит Хегсет заявил, что в Вашингтоне не исключают ни один из вариантов, включая наземную операцию. При этом он подчеркнул, что нельзя сообщать противнику о своих "красных линиях". Иран, в свою очередь, предупреждает о сокрушительном ответе. Главнокомандующий армии Ирана генерал Амир Хатами отдал приказ о круглосуточном мониторинге передвижений США, указав, что в случае попытки начать наземную операцию, не должен выжить ни один вражеский солдат.

Почему Трамп хочет забрать нефть Ирана?

Несколько дней назад американский лидер заявил, что больше всего он хотел бы завладеть иранской нефтью. Он сравнил этот сценарий с операцией в Венесуэле, где США установили контроль над нефтяной отраслью после захвата лидера страны Николаса Мадуро в январе 2026 года. Ключевой целью в таком случае является остров Харг - небольшой коралловый остров площадью всего 22 кв км в северной части Персидского залива. Его значение обусловлено географией: большая часть иранского побережья слишком мелководна для приема супертанкеров, и Харг является единственным местом, где возможна погрузка нефти на крупнотоннажные суда. В середине марта авиация США уже нанесла удар по более чем 90 военным объектам на острове, намеренно сохранив при этом нефтяную инфраструктуру.

Однако захват острова не равноценен захвату самой нефти. Даже при физическом контроле над терминалом для доступа к скважинам и НПЗ потребовалась бы оккупация континентальной части Ирана, что военными аналитиками признается маловероятным в краткосрочной перспективе. Эксперты предупреждают, что десантная операция на Харге сопряжена с высокими рисками: остров находится всего в 33 км от материка, откуда он может быть обстрелян ракетами и атакован дронами. Захват и удержание острова потребуют значительных ресурсов и не гарантируют капитуляции Тегерана, который имеет альтернативные (хоть и менее эффективные) порты для экспорта.

Что сказал Трамп о завершении войны с Ираном?

Последнее обращение президента США к нации по Ирану длилось менее 20 минут и по сути не содержало новых стратегических инициатив. Выступление было похоже на обобщение твитов американского лидера за месяц, что свидетельствует об отсутствии у Белого дома четкого плана:

Трамп заявил, что США близки к достижению ключевых стратегических целей в ИРИ, однако предупредил, что в ближайшие 2-3 недели по Ирану будут нанесены "чрезвычайно сильные удары"; Смена режима: Президент США утверждал, что смена режима в Иране уже произошла, однако, несмотря на гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, его место занял сын Моджтаба, а КСИР продолжает руководить обороной;

глава Белого дома заявил, что Тегеран якобы запросил прекращение огня, и назвал новое иранское руководство "менее радикальным". Иран немедленно опроверг это, заявив, что прямые переговоры с США не ведутся, а сообщения передаются через посредников. Ранее иранская сторона назвала американские условия "максималистскими и иррациональными"; Ормузский пролив: Президент вновь призвал страны, зависимые от ближневосточной нефти (в первую очередь азиатских импортеров), "набраться смелости" и самостоятельно обеспечить судоходство в проливе, угрожая в противном случае уничтожить иранские электростанции.

Несмотря на риторику Трампа о близком "завершении войны", интенсивные боевые действия продолжаются. Сразу после завершения речи Трампа КСИР объявил о новой ракетной атаке на Израиль и американские объекты в регионе. Сирены воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве и Эйлате, а также в Бахрейне, где расположена штаб-квартира 5-го флота США. Власти Катара сообщили о попадании иранской крылатой ракеты в танкер с СПГ у побережья Дохи. Цена на нефть марки Brent вновь превысила $108 за баррель, что почти вполовину выше довоенного уровня ($65). Средняя цена бензина в США впервые за 4 года превысила $4 за галлон.