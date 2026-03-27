Месяц войны США и Израиля против Ирана 2026: итоги, потери и последствия

Расскажем, как началась война в Иране, что произошло в первую, вторую, третью и четвертую недели войны в военной, политической, гуманитарной и экономической сферах.

Как началась война в Иране?

28 февраля 2026 года началась антииранская военная операция США и Израиля. В этот день были нанесены массированные авиаудары по территории Исламской Республики. По своим масштабам они вдвое превзошли кампанию "Шок и трепет", с которой начиналось американское вторжение в Ирак в 2003 году. Пентагон подтвердил, что огневая мощь начальных атак была беспрецедентной по интенсивности.

Первые часы войны принесли иранскому руководству невосполнимые потери. В результате израильских ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - фигура, служившая не только фактическим главой государства, но и высшим духовным авторитетом для миллионов мусульман-шиитов. Вместе с ним были убиты начальник Генштаба ВС ИРИ Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и советник Хаменеи Али Шамхани.

Однако ожидавшегося в Вашингтоне коллапса иранского режима не произошло. Иран ответил в тот же день, запустив сотни ракет и беспилотников по территории Израиля, а впоследствии по американским объектам в регионе, а также по гражданским и энергетическим целям в странах Персидского залива. Тегерану также удалось быстро заблокировать Ормузский пролив - ключевой водный путь для мировой торговли нефтью.

Менее чем через 48 часов после начала конфликта в бой вступила ливанская "Хезболла", выпустив ракеты по Израилю. Группировка заявила, что это было ответом на убийство Хаменеи и ежедневные израильские атаки в Ливане, которые, по ее словам, нарушали условия перемирия 2024 года. Израиль немедленно начал бомбардировки и наземное вторжение в южный Ливан.

Первая неделя войны в Иране: ответ Тегерана и первые жертвы

Что произошло в военной сфере в первую неделю войны?

Первая неделя войны (28 февраля - 6 марта) характеризовалась наиболее интенсивными ударами. После первоначального натиска США и Израиль продолжали наносить удары по Ирану ежедневно. Помощники американского лидера Дональда Трампа заявляли, что Вашингтон обрушивает на страну "смерть и разрушения".

Американские военные объявили о первых потерях: шесть солдат погибли в результате атаки на базу в порту Шуайба в Кувейте. Позже военные США сообщили, что три американских истребителя были сбиты дружественным огнем над Кувейтом. Ответные удары Ирана не ограничивались только Израилем и американскими объектами. Тегеран начал наносить удары по гражданским и энергетическим целям в государствах Персидского залива, демонстрируя способность поражать цели на всем протяжении региона.

Каковы политические последствия первой недели войны?

Государства Персидского залива осудили иранские атаки как нарушение их суверенитета, подчеркнув, что они сохраняют нейтралитет в войне, и отметив свое право на ответ. Трамп заявил, что цель военной кампании - принести "свободу" иранскому народу, однако позже американские чиновники обозначили более узкие цели, включая уничтожение военного потенциала Ирана. Несмотря на обезглавливание высшего руководства, иранское правительство не рухнуло. В стране также не наблюдалось серьезных переходов на сторону противника или антиправительственных протестов, на которые, по-видимому, рассчитывали в Вашингтоне.

В США демократы поставили под сомнение законность ударов, которые были нанесены без одобрения Конгресса. Ранние опросы общественного мнения показали, что только один из четырех американцев поддерживает войну. Трамп сделал резонансное заявление о том, что хотел бы участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана. Это утверждение было встречено с насмешкой иранскими официальными лицами.

Какова была цена первой недели войны для населения?

К концу первой недели войны в результате атак США и Израиля в Иране погибло 1332 человека. Самым шокирующим нападением стала бомбардировка школы для девочек в южном городе Минаб. По словам иранских официальных лиц, в результате удара погибло более 170 человек, большинство из которых были детьми. Удары по Ливану, куда война пришла уже в первые дни, привели к перемещению сотен тысяч людей и гибели сотен человек.

Как первая неделя войны ударила по экономике?

К концу первой недели войны цена барреля нефти превысила $90, поднявшись с примерно $70 до начала конфликта. Гражданская авиация была свернута на большей части региона, где находятся одни из крупнейших аэропортов мира.

Вторая неделя войны в Иране: расширение военных действий

Какие военные события определили вторую неделю войны?

К тому времени, как война вступила во вторую неделю (7-14 марта), стало ясно, что иранское правительство функционирует и что война против Ирана не обойдется краткосрочной операцией. На этой неделе произошла потеря американского самолета-заправщика, упавшего над Ираком. Все шесть членов экипажа погибли. Поддерживаемые Ираном иракские группировки взяли на себя ответственность за уничтожение самолета, однако военные США заявили, что крушение произошло не из-за вражеского огня или дружественного огня.

США и Израиль продолжили наносить удары по Ирану, впервые поразив склады нефтехранилищ в Тегеране. Атаки вызвали огромные клубы дыма, которые привели к образованию "черного дождя" над девятимиллионным городом. "Хезболла" и Иран перешли к скоординированным ракетным атакам против Израиля. Израильские военные усилили бомбардировки Бейрута и его южных пригородов, углубляя вторжение в южный Ливан.

Несколько судов были атакованы вблизи Ормузского пролива, поскольку Иран укреплял свой контроль над стратегическим водным путем. Хотя Трамп пообещал эскортировать танкеры, стоящие у Ормуза, военные США признали, что они не готовы сопровождать суда через пролив. Иран усилил атаки по всему Персидскому заливу, нанеся удар по Саудовской Аравии, в результате которого погибли два человека.

Какие политические изменения произошли за вторую неделю войны?

Иран выбрал сына покойного Хаменеи, 56-летнего Моджтабу, своим новым верховным лидером. Это решение стало демонстративным вызовом США, поскольку ранее Трамп называл эту кандидатуру неприемлемой. В письменном обращении Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран продолжит борьбу против атак США и Израиля, подчеркнув важность закрытия Ормузского пролива. Трамп заявил, что война закончится "скоро", однако израильские чиновники с ним не соглашались. Лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил, что его группировка готова к "долгому противостоянию" с Израилем, назвав войну "экзистенциальной".

Как росли потери во вторую неделю войны?

Иран заявил, что в результате атак США и Израиля было повреждено почти 10 тысяч гражданских объектов. Число перемещенных лиц в Ливане превысило 800 тысяч, поскольку Израиль издал приказы о принудительной эвакуации для больших частей страны. К концу второй недели войны израильские атаки лишили жизни более 770 человек в Ливане. Общее число жертв по всему региону Ближнего Востока превысило 2 тысячи человек, включая 1200 человек в Иране.

Как вторая неделя войны затронула экономику?

8 марта цены на нефть подскочили выше $110 за баррель, после чего позже на неделе опустились до уровня между $90 и $100. Международное энергетическое агентство согласилось высвободить рекордные 400 млн баррелей сырой нефти в ответ на сбои в мировых поставках топлива. Президент Трамп предположил, что США выиграют от роста цен на нефть, поскольку страна является крупным производителем энергии, несмотря на растущие потребительские расходы и риск ускорения инфляции.

Третья неделя войны в Иране: энергетическая эскалация

Какие военные события третьей недели войны стали переломными?

На третьей неделе (15-21 марта) война против Ирана ознаменовалась серьезной эскалацией. В Иране жертвами Израиль стали глава службы безопасности Ирана Али Лариджани и командующий военизированными силами "Басидж" Голамреза Сулеймани. Две тяжелые иранские ракеты прорвали многоуровневую систему противовоздушной обороны Израиля, нанеся значительный ущерб южным городам Димона и Арад. Это событие продемонстрировало, что даже сложнейшая система ПВО Израиля не является абсолютно непроницаемой.

Ключевым событием недели стала израильская атака по иранскому газовому месторождению Южный Парс. Этот шаг стал серьезной эскалацией, расширившей войну на энергетическую инфраструктуру. В ответ ИРИ атаковала энергетические объекты по всему региону, включая катарский завод по производству СПГ Рас-Лаффан и израильский нефтеперерабатывающий завод.

США объявили о развертывании на Ближнем Востоке 10 тысяч дронов-перехватчиков для противодействия иранским атакам. Поддерживаемые Ираном группировки в Ираке нанесли несколько ударов по лагерю материально-технической поддержки США недалеко от Багдада. "Хезболла" усилила ракетные обстрелы Израиля: один из запусков достиг территории Израиля на глубину более 200 км.

Как изменилась политическая динамика в третью неделю войны?

Трамп дистанцировался от израильской атаки на иранское газовое месторождение, заявив, что сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху воздерживаться от таких ударов. Иран изложил свои условия для прекращения войны, которые включали гарантии того, что атаки не возобновятся, компенсацию за ущерб и признание "прав" Исламской Республики. Перед смертью Али Лариджани направил послание странам с мусульманским большинством, осуждающее отсутствие поддержки Ирана и подтверждающее, что его страна не собирается ослаблять свою борьбу против США и Израиля.

Катар объявил иранских военных атташе персонами нон грата после атаки на Рас-Лаффан. Глава Национального контртеррористического центра США ушел в отставку в знак протеста, заявив, что на момент начала конфликта Иран не представлял непосредственной угрозы для США. Саудовская Аравия заявила, что то доверие к Ирану, которое еще оставалось, полностью иссякло, после иранской атаки по ее энергетической инфраструктуре и военным базам.

Каковы были потери в третью неделю войны?

К завершению третьей недели войны общее число погибших по всему региону превысило 3400 человек. Иранский Красный Полумесяц сообщил, что в результате войны погибло по меньшей мере 204 ребенка, а общее число погибших в Иране превысило 1444 человека. Более 17 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. Число раненых в Израиле превысило 2700 человек, погибли 14 человек. К концу третьей недели войны Пентагон подтвердил гибель лишь 13 военнослужащих, а ранение - 150 военных.

В Ливане число погибших в результате израильских атак превысило 800 человек, а количество перемещенных лиц приблизилось к миллиону. К третьей неделе войны масштаб разрушений в Иране достиг критических показателей: пострадали почти 22 тысячи гражданских объектов. Минкультуры Ирана также сообщило о повреждении 56 объектов культурного значения.

Каковы экономические последствия третьей недели войны?

В QatarEnergy заявили, что иранские атаки вывели из строя 17% мощностей по экспорту катарского СПГ, что привело к оценочной потере ежегодной выручки в размере $20 млрд. Потери грозили серьезными последствиями для энергетических рынков Европы и Азии, которые зависят от катарского СПГ. Цена одного галлона (3,8 литра) бензина в США достигла более $3,90, что почти на $1 больше, чем до начала войны.

Четвертая неделя войны в Иране: тупик, дипломатия и новые угрозы

Какие военные события ознаменовали четвертую неделю?

На четвертой неделе (22-28 марта) война вошла в фазу позиционного противостояния при продолжающихся ежедневных авиаударах. Трамп выдвинул ультиматум: ИРИ должна открыть Ормуз в течение 2 суток, иначе США "уничтожат" его электростанции. Позже он продлил крайний срок сначала на пять дней, а затем еще на десять дней. США перебросили тысячи военнослужащих на Ближний Восток, что вызвало перспективу наземных операций внутри Ирана. Израиль разбомбил иранские сталелитейные заводы и ядерный реактор, побудив Иран пригрозить уничтожением промышленных объектов по всему региону.

Катар сообщил, что семь человек, включая трех турецких военнослужащих, погибли в результате крушения военного вертолета из-за технической неисправности. Израильские силы атаковали мост соединяющий юг Ливана с остальной частью страны. "Хезболла" заявила, что поразила десятки израильских танков, сообщая о многочисленных ежедневных атаках против вторгшихся войск.

Какие дипломатические инициативы появились в четвертую неделю войны?

На четвертой неделе США впервые с начала боевых действий заявили о дипломатическом контакте с Ираном. Трамп настаивал на том, что Иран "умоляет" заключить соглашение о прекращении огня, однако иранские чиновники отрицали прямые контакты с Вашингтоном. США направили Ирану 15-пунктный план прекращения огня, но Тегеран отверг его как максималистский. Иранская сторона заявила, что условия для завершения войны включают гарантии невозобновления атак, компенсацию ущерба и признание "прав" Ирана.

Катар призвал к урегулированию конфликта дипломатическим путем, заявив, что "тотальное уничтожение" региональных соперников не вариант. ОАЭ заняли более конфронтационную позицию в отношении Ирана: министр иностранных дел Абдулла бен Заид заявил, что его страна "никогда не будет поддаваться шантажу террористов".

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что "новая израильская граница должна проходить по реке Литани", предположив, что его страна аннексирует около 20% территории Ливана. Йеменская хуситская группировка "Ансар Аллах", которая оставалась в стороне на протяжении первых недель войны, заявила, что готова вступить в конфликт, если Красное море будет использоваться для организации нападений на Иран или если война обострится дальше.

Какова была цена войны к концу четвертой недели?

По данным иранского Красного Полумесяца, только в Иране число погибших превысило 1900 человек, а количество раненых - 20 000 человек. В Израиле в результате иранских атак и атак "Хезболлы" за первый месяц войны погибло 20 человек, были ранены 5 тысяч человек. Пентагон подтвердил, что число раненых американских военнослужащих с начала войны превысило 300 человек.

По данным Минздрава Ливана, израильские атаки погубили по меньшей мере 121 ребенка, а общее число погибших в стране превысило 1100 человек. В ООН предупредили, что Ливану, где израильское вторжение и бомбардировки привели к перемещению более 1,2 млн человек, грозит гуманитарная катастрофа. При этом 25 смертей зафиксировано в остальных странах Персидскому заливу.

Каковы экономические последствия четвертой недели войны?

Цены на нефть превысили $112 за баррель, что стало самым высоким показателем с 2022 года, на фоне опасений по поводу предложения. Фондовый рынок США упал на фоне экономической неопределенности, связанной с войной: основные индексы, включая S&P 500 и NASDAQ, понесли значительные потери. Чтобы предотвратить масштабный гуманитарный кризис, ООН создала целевую группу для обеспечения безопасного прохода судов, перевозящих удобрения и сырье, через Ормузский пролив. В ООН предупредили, что сбои в морской торговле могут серьезно повлиять на мировое сельскохозяйственное производство и гуманитарные потребности.