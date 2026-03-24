Наземная операция в Иране: будет или нет, какие цели у США, сможет ли Иран выстоять?

Операция ”Эпическая ярость”, которую США начали против Ирана в конце февраля 2026 года, до сих пор носит характер воздушной войны. Однако в последние дни всё чаще заходит речь о том, что США готовят наземную операцию в Иране. Насколько это правда, когда может начаться наземная операция, какие цели преследуют США и чем ответит Иран?

США стягивают войска к Ирану

Впервые о возможности наземной операции США в Иране заговорили еще две недели назад, спустя 10 дней после начала войны на Ближнем Востоке. Тогда американское правительство не подтверждало, но и не отрицало возможность отправки американских военных в Исламскую Республику. По состоянию на 25 марта 2026 года, американские чиновники называют подготовку к наземной операции ”разумным планированием”. Трамп утверждает, что никуда своих военных не отправляет, однако ”даже если бы и отправлял, то никому бы не сказал”. Между тем, в настоящее время в регион в очередной раз стягиваются войска:

во вторник, 24 марта, Пентагон распорядился об отправке на Ближний Восток нескольких тысяч десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии;

несколько тысяч военных из Трипольской десантной группы, в том числе 31-й морской экспедиционный корпус, перебрасываются из Тихого океана в Персидский залив;

11-й морской экспедиционный корпус также перебрасывается в регион из Сан-Диего.

На данный момент в войне против Ирана уже задействовано 50 тысяч американских военнослужащих.

Что такое 82-я воздушно-десантная дивизия США?

82-я воздушно-десантная дивизия США - лёгкая пехота, которая десантируется в тыл противника, захватывает ключевые участки местности и ослабляет сопротивление перед наступлением наземных сил. Эта американская дивизия, сформированная в 1917 году и получившая мировое признание как боевая сила в годы Второй мировой войны, может быть развернута в любой точке мира за 18 часов. Десантники из элитной дивизии в разные годы выполняли операции в Южной Корее и Вьетнаме, в Гренаде и Панаме, участвовали в боевых действиях во время войны в Персидском заливе, а также в операциях в Афганистане и Ираке. В 2022 году дивизия была развёрнута в Европе после начала военной операции на Украине.

Какие у США цели в Иране?

США продолжают настаивать на том, что у них в Иране три основные цели:

уничтожить баллистические мощности ИРИ;

лишить страну возможности заниматься разработкой ядерного оружия;

уничтожить иранский военно-морской флот;

лишить Тегеран возможности финансировать военизированные группировки в регионе.

Поскольку о подготовке к наземной операции в стране не сообщается официально, её задачи тоже точно неизвестны, однако, по оценкам экспертов и аналитиков, как американских, так и международных, главная возможная американская цель на иранской земле на данный момент иранский остров Харк в Персидском заливе.

Что такое остров Харк и зачем он американцам?

Небольшой остров Харк, который находится 24 километрах от материковой части Ирана, играет ключевую роль в энергетической инфраструктуре Ирана. 90% иранской нефти экспортируется через терминал, расположенный на острове. Большинство нефтяных танкеров, покидающих Харк, отправляются в Китай, а прибыль, получаемая с продажи нефти поступает на счета КСИР (Корпуса Стражей Исламской революции) - главной силы в Иране, которая даёт отпор американским и израильским силам, атакующим страну.

13 марта Трамп осуществил бомбардировку иранского острова, в результате которой были поражены более 90 военных целей ИРИ, включая склады с боеприпасами, минами и т.д. Иранские медиа сообщили о повреждениях, нанесённых военно-морской базе, а также аэродрому, расположенному на острове. Энергетическая инфраструктура Харка в результате бомбардировок не пострадала.

Если наземная операция в Иране всё-таки будет проведена, Харк, вероятнее всего, будет основной целью: захватив остров, США смогут его использовать в качестве козыря на переговорах с непреклонным Ираном, в частности с тем, чтобы принудить страну открыть Ормузский пролив.

Что еще США хотят от Ирана?

Помимо острова Харк среди возможных целей американской наземной операции в Иране могут стать ядерные объекты:

в Нетензе

Фордо

Исфахане.

Если наземная операция всё-таки будет осуществлена, начнётся она с высадки американских десантников на интересующих США объектах. Их задача - захватить ключевые точки входа, в том числе аэродромы, а также подавить противовоздушную оборону противника, чтобы дать возможность подключиться подразделениям морской пехоты, которые стягиваются в регион. На ядерных объектах перед американскими военными стоит задача быстро захватить ядерный материал, а затем безопасно покинуть вражескую территорию, на острове Харк - захватить и удерживать его.

Сможет ли Иран выстоять?

Пока что наземная операция в Иране не началась, но руководство страны уже предупреждает о том, что готово действовать, если США совершит ”какую-либо ошибку в регионе”. Под действиями Тегеран имеете ввиду фундаментальное изменение регионального ландшафта, а именно захват побережья ОАЭ и Бахрейна. Между тем, в случае, если США действительно удастся захватить остров Харк, КСИР лишится финансовых возможностей, а значит вести войну против США и Израиля станет гораздо сложнее.

К чему может привести наземная операция в Иране?

Любая военная операция США на иранской территории может привести к непредсказуемым последствиям. В случае, если США захватят остров Харк, вероятны несколько вариантов развития событий:

Иран, лишенный возможности получать значительную часть прибыли от продажи нефти, согласится на уступки;

Иран усилит атаки на соседние страны, в том числе их энергетическую инфраструктуру. Также может быть осуществлена угроза о захвате прибрежных регионов ОАЭ и Бахрейна;

воздушная война против Ирана может перерасти в полномасштабную наземную войну.

Решатся ли США на наземную операцию в Иране?

Осуществление американцами наземной операции в Исламской Республике , скорее всего, будет зависеть от того, смогут ли стороны провести плодотворные переговоры. В настоящий момент Трамп настаивает на том, что переговоры с Ираном ведутся, а иранские чиновники, в свою очередь, утверждают, что это не более, чем спекуляция. Не исключено также, что заявление Трампа о возможных переговорах - попытка выиграть время, чтобы успеть стянуть морскую пехоту и десантников в регион для проведения последующей наземной операции.