Война на Ближнем Востоке и кризис пресной воды 2026: что происходит?

Расскажем, почему страны Персидского залива испытывают нехватку питьевой воды, как работает опреснительный завод, насколько страны Залива зависят от опреснения, как война в Иране затронула водную инфраструктуру, каковы последствия ударов по опреснительным заводам, а также как страны Залива защищают водную инфраструктуру.

Разрастающийся конфликт между США, Израилем и Ираном обнажил критическую уязвимость региона Персидского залива - зависимость от опреснительной воды. Военное противостояние быстро переросло в угрозу объектам водоснабжения, которые являются основой выживания для более чем 62 млн человек в шести государствах Совета сотрудничества арабских государств Залива.

Почему страны Персидского залива испытывают нехватку питьевой воды?

Государства Персидского залива расположены в одном из наиболее засушливых регионов мира. По данным Всемирного банка, доступность воды здесь примерно в 10 раз ниже среднемирового показателя. У этих стран нет ни одной постоянной реки, а сезонные водотоки, называемые вади, наполняются лишь во время редких дождей, которые не могут обеспечить устойчивое водоснабжение.

Порог абсолютного дефицита воды, установленный ООН, составляет 500 кубических метров на душу населения в год. В странах Залива среднедушевая доля природных запасов пресной воды составляет всего 120 кубических метров в год. Подземные воды, которые покрывали значительную часть потребностей, активно истощаются из-за изменения климата и чрезмерного использования. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, более 46 млн гектаров сельскохозяйственных земель в арабском регионе находятся под угрозой деградации из-за засоления почв, вызванного практикой орошения, и нехватки воды, связанной с климатическими изменениями.

Что такое опреснительные заводы и как они работают?

Опреснительный завод - это промышленное сооружение, которое преобразует морскую воду в воду, пригодную для питья, орошения и промышленного использования. Процесс опреснения заключается в удалении соли, водорослей и других загрязнителей из морской воды.

Существуют две основные технологии опреснения.

Термическая дистилляция, исторически самый ранний метод. Морская вода закачивается на завод, фильтруется для удаления песка и частиц, затем нагревается до образования пара. Пар оставляет соль и минералы, после чего охлаждается и конденсируется в чистую дистиллированную воду. Затем в воду добавляются минералы, и она обеззараживается для обеспечения безопасности. Более современная технология - обратный осмос, который сегодня стал более популярным методом. Насосы высокого давления продавливают морскую воду через полупроницаемую мембрану, задерживающую соль и минералы, но пропускающую молекулы воды. Этот метод значительно дешевле в эксплуатации, потребляет меньше энергии и не вызывает теплового загрязнения от сброса горячей воды в море.

Например, Саудовская Аравия достигла впечатляющих успехов в повышении эффективности этой технологии. Опреснительная система Shuаiba-5, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса за самое низкое в мире энергопотребление при обратном осмосе - 1,7 кВт·ч на кубический метр, превысила свою проектную мощность на 11%, увеличив суточную производительность с 600 тысяч до 665 тысяч кубических метров без дополнительных затрат.

Насколько страны Залива зависят от опреснения?

Страны Персидского залива производят примерно 40% всей опресненной воды в мире. По данным исследования, опубликованного в журнале Nature, около 42% мировых мощностей по опреснению сосредоточены на Ближнем Востоке. Всего в регионе насчитывается около 5 тысяч опреснительных заводов, из которых более 400 расположены в Персидском заливе, причем 56 крупнейших объектов обеспечивают более 90% всей производимой в заливе воды. Без опреснительных технологий примерно 100 млн человек на Ближнем Востоке не имели бы регулярного доступа к питьевой воде.

Степень зависимости от опресненной воды варьируется от страны к стране, но повсеместно остается критически высокой:

Катар остается самым зависимым государством - 61% всего водоснабжения поступает с опреснительных заводов, а для питьевой воды этот показатель достигает более 99%. Общая численность населения страны составляет 3,2 млн человек;

занимает второе место - 59% всего водоснабжения и более 90% питьевой воды обеспечивается опреснением. При этом собственноручно произведенные объемы опресненной воды составляют 0,3 млрд кубометров в год для 1,6 млн жителей; Кувейт получает 90% питьевой воды с опреснительных заводов, что составляет 47% от общего объема водоснабжения (0,8 млрд кубометров опресненной воды в год);

обеспечивает 86% питьевой воды за счет опреснения (0,5 млрд кубометров в год); Саудовская Аравия , будучи крупнейшим производителем опресненной воды в мире (3 млрд кубометров в 2023 году), получает с опреснительных заводов около 70% питьевой воды. При этом в общем водном балансе страны доля опреснения составляет лишь 18%, так как Саудовская Аравия продолжает активно использовать подземные воды (79% от общего объема водоснабжения);

Почему опреснительные заводы стали военной целью?

Опреснительные заводы обладают двумя ключевыми структурными уязвимостями, которые делают их привлекательными целями в военном конфликте.

Прибрежная концентрация. Большинство опреснительных заводов расположены вдоль побережья Персидского залива, обращенного к Ирану, что ставит их в пределах досягаемости иранских ракет и беспилотников. Эти объекты имеют большие масштабы, работают на нефти и газе, что делает их легковоспламеняющимися и труднозащищаемыми; Энергетическая взаимосвязь. Опреснительные заводы интегрированы с электростанциями. Нарушение электроснабжения даже без прямого попадания в сам завод останавливает производство воды. В свою очередь, сами электростанции нуждаются в опресненной воде для охлаждения, создавая замкнутый цикл взаимной зависимости.

Причем уязвимость этой инфраструктуры была очевидна задолго до текущего конфликта. Рассекреченная дипломатическая депеша США 2008 года содержала предупреждение о том, что опреснительный комплекс в Джубайле, который обеспечивает более 90% водоснабжения Эр-Рияда, настолько критичен, что его серьезное повреждение могло бы вынудить эвакуировать 8,5 млн жителей столицы Саудовской Аравии в течение недели. Отчет ЦРУ 2010 года также предостерегал: нарушение работы опреснительных объектов в большинстве арабских стран может иметь более серьезные последствия, чем потеря любой другой отрасли промышленности или товара.

Как война в Иране затронула водную инфраструктуру?

В начале марта глава МИД ИРИ Аббас Аракчи обвинил США в нанесении удара по опреснительному заводу на острове Кешм в Ормузском проливе. Сообщалось, что в результате атаки было прекращено водоснабжение 30 населенных пунктов.

Уже на следующий день Бахрейн заявил, что иранский беспилотник повредил опреснительную установку в районе Мухаррака. МВД Бахрейна тогда обвинило Тегеран в "беспорядочном" нацеливании на гражданскую инфраструктуру. Власти Бахрейна позже уточнили, что атака не повлияла на водоснабжение и мощность сети, однако сам факт удара стал тревожным сигналом.

Кроме того, министр энергетики Ирана Аббас Алиабади сообщил, что удары нанесли значительный ущерб объектам электро- и водоснабжения ИРИ.

В конце прошлой недели американский лидер Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, пригрозив уничтожить иранские электростанции, начиная с самой большой, если Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства.

В ответ в Центральном штабе ИРИ заявили, что если топливная и энергетическая инфраструктура страны попадет под удар, вся энергетическая инфраструктура, информационные технологии и опреснительные объекты региона, принадлежащие США, будут атакованы. По истечении двухдневного срока ультиматума Трамп сообщил пятидневной паузе в планировавшихся ударах по энергетической инфраструктуре ИРИ. Таким образом, если никакого решения не будет достигнуто, удары могут возобновиться к выходным.

Каковы последствия ударов по опреснительным заводам?

Последствия вывода опреснительных заводов из строя могут быть катастрофическими и быстро распространяться по всем секторам экономики и жизнеобеспечения.

Временной фактор. Аналитики оценивают, что запасов воды в системах хранения стран Залива хватает всего на пару дней. Некоторые страны имеют резервуары, способные обеспечить потребности от двух до семи дней, но этого достаточно лишь для кратковременных перебоев. В Эмиратах, согласно стратегии водной безопасности до 2036 года, создан 45-дневный запас воды, что является исключением. В Катаре, Бахрейне и Кувейте стратегические резервуары минимальны;

Как страны Залива защищают водную инфраструктуру?

На фоне эскалации конфликта страны Залива активизировали усилия по обеспечению водной безопасности. В начале марта Генеральный секретариат ССАГПЗ провел чрезвычайное заседание Комитета по водным ресурсам. Встреча была посвящена оценке уровня готовности стран и разработке механизмов совместной координации для обеспечения устойчивости водоснабжения.

Операторы опреснительных заводов усиливают меры физической защиты. Филипп Бурдо, региональный директор по Африке и Ближнему Востоку французской компании Veolia, которая обеспечивает опресненной водой Эль-Джубайль в Саудовской Аравии, а также Маскат, Сур и Салалу в Омане, сообщил, что в некоторых странах власти разместили ракетные батареи вокруг крупнейших заводов для противодействия угрозам с беспилотников или ракет.

Международное гуманитарное право при этом содержит четкие запреты на нападение на объекты, необходимые для выживания гражданского населения. Статья 54 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям прямо запрещает атаки на установки для питьевой воды, сети снабжения и ирригационные сооружения. Долгосрочная стратегия обеспечения водной безопасности требует комплексного подхода. Единая водная стратегия ССАГПЗ 2035 предусматривала наличие у всех государств-членов комплексного национального плана в области энергетики и водоснабжения к 2020 году, однако эта задача пока не выполнена.

Перспективным направлением считается развитие объектов распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии. Исследование, опубликованное в журнале Franklin Open в марте 2026 года, демонстрирует эффективность интеграции возобновляемой энергии с опреснением методом обратного осмоса на трех удаленных островах Персидского залива - Файлака (Кувейт), Ларак и Лаван (Иран). Наиболее эффективным оказался проект на острове Файлака, где удалось снизить потребление дизельного топлива на 21,6% и природного газа на 1,4% при стоимости электроэнергии $0,091 за кВт·ч. Такой подход, предусматривающий использование меньших, более распределенных опреснительных заводов, может снизить зависимость от нескольких крупных уязвимых объектов.