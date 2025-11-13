Водный кризис: где и почему в мире не хватает воды?

Кризис воды в Иране спровоцировал дебаты о переносе столицы, а высохшее Аральское море - экологическую катастрофу в Центральной Азии. Почему на Земле не хватает воды, что такое водное банкротство и ожидают ли мир войны за воду?

Страны по всему миру все чаще сталкиваются с такими явлениями, как проседание почвы и карстовые воронки, а одна из причин большинства трансграничных конфликтов в мире, в том числе между Турцией и Ираком, США и Мексикой, Израилем и Палестиной, Китаем и Индией, Египтом и Эфиопией, Узбекистаном и Туркменистаном, это нехватка воды.

Что происходит с водой в мире?

На днях ООН опубликовала отчет, в котором назвала текущее состояние водных ресурсов на Земле водным банкротством. Термин ”водное банкротство” подразумевает, что скорость потребления воды из большинства водоёмов и грунтовых вод превысила скорость их возобновления. Но это не единственная проблема, связанная с водой в мире:

почти три четверти населения планеты живёт в регионах, где ситуация с водными ресурсами оценивается как критическая;

более двух миллиардов людей испытывают дефицит чистой питьевой воды;

4 миллиарда людей страдают от нехватки воды как минимум один месяц в году.

За 50 лет мир потерял более 410 млн гектаров влажных земель с грунтовыми водами, а около двух миллиардов человек на Земле живут в условиях засухи. На сегодняшний день грунтовые воды, то есть те, которые находятся под почвой, обеспечивают половину бытового потребления воды и более 40% воды для сельского хозяйства. Это, в свою очередь, ведет к проседанию грунта, в том числе в густонаселенных регионах, где проживает более двух миллиардов человек.

Где в мире водный кризис?

Сегодня в мире десятки стран переживают дефицит воды, который ведёт к проблемам в сфере здравоохранения, продуктовой безопасности, пограничным конфликтам, экономическим и экологическим проблемам. Серьезный водный кризис испытывают следующие страны:

Израиль

Иран

Иордания

Турция

ОАЭ

Бахрейн

Ливан

Оман

Саудовская Аравия

Йемен

Ливия

Сирия

Египет

Индия

Пакистан

Афганистан

Туркменистан

Узбекистан

Киргизия

Монголия

Мексика

Перу

Чили

Во всех этих странах показатель дефицита воды варьируется от 40 до 80%.

Почему в мире не хватает пресной воды?

В основе глобального водного кризиса три главных причины.

Увеличение потребления. Основная причина, по которой миру не хватает воды, это увеличение потребления. С 1960 года человечество увеличило использование воды в два раза. Потребление растёт за счёт роста населения, развития сельского хозяйства и промышленности. Засухи. С каждым годом засухи по всему миру становятся всё более длительными: водные ресурсы не восполняются должным образом, при этом потребление не падает. Засухи, в частности, основная причина, по которой водный кризис переживают Израиль, Иран и страны Центральной Азии. Неэкологичные методы использования воды. Еще одна причина, по которой воды на планете становится всё меньше, это неразумное её использование. Во многих странах, в частности, системы орошения сельскохозяйственных угодий не эффективны, в результате чего расходуется гораздо больше воды, чем нужно, а системы очистки и повторного использования не применяются вовсе.

Почему ИИ - угроза для водных ресурсов?

В последние годы к основным причинам, влияющим на снижение количества воды по всему миру прибавилась еще одна: искусственный интеллект, точнее, дата-центры, которые поддерживают его работу. Процесс обработки данных в таких колоссальных объемах, как это делает ИИ, требует мощного оборудования, потребляющего огромное количество электроэнергии. Чтобы оборудование не выходило из строя, его охлаждают с помощью пресной воды. Эксперты предупреждают, что из-за использования ИИ расход воды в мире в ближайшие годы вырастет в 6 раз. Очевидно, что это приведёт к еще большим проблемам и увеличению количества водных кризисов по всему миру.

Как понять, что в стране становится меньше воды?

Водное банкротство, как ООН называет нынешнюю ситуацию с водой в мире, наступает не в одночасье:

на первом этапе страны в периоды засухи из-за нехватки пресной воды начинают бурить скважины, чтобы восполнить запасы за счёт грунтовых вод. Результатом становится иссушение водно-болотных угодий, озера мельчают, а реки, некогда полноводные круглый год, наполняются водой в зависимости от сезона; второй этап более очевиден для населения страны: из-за чрезмерного выкачивания грунтовых вод начинает проседать земля. Эта проблема чревата серьёзными последствиями как для инфраструктуры городов, так и для жизни людей.

Что будет, если вода на Земле закончится?

По мнению экспертов, сценарий, в котором вся пресная вода на планете внезапно заканчивается невозможен. Водоемы и грунтовые воды восполняются, правда, не так быстро, как раньше, а многие страны предпринимают меры для обеспечения водной безопасности, в том числе опресняют морскую воду, как Катар, и используют инновационные системы орошения, как Израиль. Однако если предположить, что воды станет очень мало, это неизбежно приведёт к катастрофическим последствиям: протестам, беспорядкам, межгосударственным конфликтам и массовому переселению людей.

Что можно сделать, чтобы сохранить воду?

Поскольку больше всего воды расходуют сельское хозяйство, промышленность и в последнее время новейшие технологии, задача по сохранению водных ресурсов, в первую очередь, лежит на плечах государства. Однако каждый потребитель воды тоже в силах внести свой вклад в сохранение самого ценного ресурса в мире. Для этого можно придерживаться следующих простых рекомендаций: