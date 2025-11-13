Водный кризис: где и почему в мире не хватает воды?

Страны по всему миру все чаще сталкиваются с такими явлениями, как проседание почвы и карстовые воронки, а одна из причин большинства трансграничных конфликтов в мире, в том числе между Турцией и Ираком, США и Мексикой, Израилем и Палестиной, Китаем и Индией, Египтом и Эфиопией, Узбекистаном и Туркменистаном, это нехватка воды.
Что происходит с водой в мире?
На днях ООН опубликовала отчет, в котором назвала текущее состояние водных ресурсов на Земле водным банкротством. Термин ”водное банкротство” подразумевает, что скорость потребления воды из большинства водоёмов и грунтовых вод превысила скорость их возобновления. Но это не единственная проблема, связанная с водой в мире:
- почти три четверти населения планеты живёт в регионах, где ситуация с водными ресурсами оценивается как критическая;
- более двух миллиардов людей испытывают дефицит чистой питьевой воды;
- 4 миллиарда людей страдают от нехватки воды как минимум один месяц в году.
За 50 лет мир потерял более 410 млн гектаров влажных земель с грунтовыми водами, а около двух миллиардов человек на Земле живут в условиях засухи. На сегодняшний день грунтовые воды, то есть те, которые находятся под почвой, обеспечивают половину бытового потребления воды и более 40% воды для сельского хозяйства. Это, в свою очередь, ведет к проседанию грунта, в том числе в густонаселенных регионах, где проживает более двух миллиардов человек.
Где в мире водный кризис?
Сегодня в мире десятки стран переживают дефицит воды, который ведёт к проблемам в сфере здравоохранения, продуктовой безопасности, пограничным конфликтам, экономическим и экологическим проблемам. Серьезный водный кризис испытывают следующие страны:
- Израиль
- Иран
- Иордания
- Турция
- ОАЭ
- Бахрейн
- Ливан
- Оман
- Саудовская Аравия
- Йемен
- Ливия
- Сирия
- Египет
- Индия
- Пакистан
- Афганистан
- Туркменистан
- Узбекистан
- Киргизия
- Монголия
- Мексика
- Перу
- Чили
Во всех этих странах показатель дефицита воды варьируется от 40 до 80%.
Почему в мире не хватает пресной воды?
В основе глобального водного кризиса три главных причины.
- Увеличение потребления. Основная причина, по которой миру не хватает воды, это увеличение потребления. С 1960 года человечество увеличило использование воды в два раза. Потребление растёт за счёт роста населения, развития сельского хозяйства и промышленности.
- Засухи. С каждым годом засухи по всему миру становятся всё более длительными: водные ресурсы не восполняются должным образом, при этом потребление не падает. Засухи, в частности, основная причина, по которой водный кризис переживают Израиль, Иран и страны Центральной Азии.
- Неэкологичные методы использования воды. Еще одна причина, по которой воды на планете становится всё меньше, это неразумное её использование. Во многих странах, в частности, системы орошения сельскохозяйственных угодий не эффективны, в результате чего расходуется гораздо больше воды, чем нужно, а системы очистки и повторного использования не применяются вовсе.
Почему ИИ - угроза для водных ресурсов?
В последние годы к основным причинам, влияющим на снижение количества воды по всему миру прибавилась еще одна: искусственный интеллект, точнее, дата-центры, которые поддерживают его работу. Процесс обработки данных в таких колоссальных объемах, как это делает ИИ, требует мощного оборудования, потребляющего огромное количество электроэнергии. Чтобы оборудование не выходило из строя, его охлаждают с помощью пресной воды. Эксперты предупреждают, что из-за использования ИИ расход воды в мире в ближайшие годы вырастет в 6 раз. Очевидно, что это приведёт к еще большим проблемам и увеличению количества водных кризисов по всему миру.
Как понять, что в стране становится меньше воды?
Водное банкротство, как ООН называет нынешнюю ситуацию с водой в мире, наступает не в одночасье:
- на первом этапе страны в периоды засухи из-за нехватки пресной воды начинают бурить скважины, чтобы восполнить запасы за счёт грунтовых вод. Результатом становится иссушение водно-болотных угодий, озера мельчают, а реки, некогда полноводные круглый год, наполняются водой в зависимости от сезона;
- второй этап более очевиден для населения страны: из-за чрезмерного выкачивания грунтовых вод начинает проседать земля. Эта проблема чревата серьёзными последствиями как для инфраструктуры городов, так и для жизни людей.
Что будет, если вода на Земле закончится?
По мнению экспертов, сценарий, в котором вся пресная вода на планете внезапно заканчивается невозможен. Водоемы и грунтовые воды восполняются, правда, не так быстро, как раньше, а многие страны предпринимают меры для обеспечения водной безопасности, в том числе опресняют морскую воду, как Катар, и используют инновационные системы орошения, как Израиль. Однако если предположить, что воды станет очень мало, это неизбежно приведёт к катастрофическим последствиям: протестам, беспорядкам, межгосударственным конфликтам и массовому переселению людей.
Что можно сделать, чтобы сохранить воду?
Поскольку больше всего воды расходуют сельское хозяйство, промышленность и в последнее время новейшие технологии, задача по сохранению водных ресурсов, в первую очередь, лежит на плечах государства. Однако каждый потребитель воды тоже в силах внести свой вклад в сохранение самого ценного ресурса в мире. Для этого можно придерживаться следующих простых рекомендаций:
- контролировать время, проводимое в душе;
- заполнять стиральную/посудомоечную машину до максимально допустимых значений перед использованием;
- повторно использовать воду. В частности, воду, оставшуюся после мытья овощей, можно использовать для полива растений;
- установить емкость для сбора дождевой воды, которую можно использовать для полива сада/огорода;
- внимательно следить за исправностью кранов и труб, чтобы предотвратить перерасход воды.