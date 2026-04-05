Два землетрясения потрясли в среду Каспий

Сейсмологи зафиксировали сегодня два землетрясения в Каспийском море. Магнитуда самого мощного из них составила 5,3.

В Каспийском море 8 апреля произошло два землетрясения. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации со ссылкой на сейсмологов.

Магнитуда первых подземных толчков составила 5,3. Их эпицентр располагался в 58 км от Ленкорани, а очаг залегал на глубине 35 км.

Землетрясение могли ощутить на себе жители южных районов Азербайджана.

Магнитуда еще одних подземных толчков составила 3,2. Их очаг находился на глубине 20 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Вам может быть интересно

