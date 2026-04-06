Основные военные цели США в Иране достигнуты за 38 дней – Белый дом

Основные цели военной операции Соединенных Штатов в Иране были достигнуты за 38 дней. В Белом доме отметили, что изначально Трамп обозначил сроки операции в Иране в 4-6 недель.

Цели США в Иране были достигнуты за 38-дневный срок, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"С самого начала операции "Эпическая ярость" президент (США Дональд) Трамп предполагал, что она продлится четыре-шесть недель. Благодаря невероятным успехам наших военных мы достигли и превзошли наши основные военные цели за 38 дней"

– Кэролайн Ливитт

Таким образом, операция продлилась около 5,5 недель.

По словам Ливитт, силовое воздействие США на Иран позволило оказать давление для начала переговоров.

Напомним, в ночь на среду стало известно, что стороны договорились о прекращении огня. Первый раунд переговоров может пройти в пятницу в Исламабаде.