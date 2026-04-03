36 дней войны с Ираном обошлись США в $42 млрд

Военная операция США против Ирана на данный момент обошлась Вашингтону в $42 млрд, подсчитал портал Iran War Cost Tracker.

Расчет основан на докладе Пентагона о том, что первые шесть дней войны стоили $11,3 млрд, каждый последующий день – $1 млрд. Война началась 28 февраля и длится уже 36 дней, к этому времени американские военные расходы превышают $42 млрд.

Сейчас США проводят с Ираном и посредниками обсуждение возможного перемирия на 45-дневный срок. Если стороны не придут к соглашению, эскалация усугубится.