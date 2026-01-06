Более 200 млн рублей выделят на здравоохранение в КБР

В Кабардино-Балкарии на развитие здравоохранения будет выделено около 200 млн рублей, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Марат Кармов в ходе заседания кабмина.
Он уточнил, что деньги направят на ремонт психиатрического центра и закупку лекарств для льготных категорий граждан.
"Предполагается выделение средств из республиканского бюджета в размере 200 млн рублей по отрасли "здравоохранение". Средства планируется направить на обеспечение в 2026 году ремонта первого этапа корпусов центра психиатрии и наркологии, приобретение лекарств и развитие мединформсистемы"
– Марат Кармов
Согласно плану, в женском корпусе Республиканского клинического центра психиатрии и наркологии планируется провести капитальный ремонт пищеблока.
Кроме того, как уточнил министр, Гериатрический центр КБР, в ведении которого находится более 3 тыс. пожилых людей региона, обновят транспортные средства.