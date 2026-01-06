Вестник Кавказа

Более 200 млн рублей выделят на здравоохранение в КБР

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Кабардино-Балкарии направят порядка 200 млн рублей на развитие системы здравоохранения республики: на ремонт здания больницы и закупку лекарств для льготников.

В Кабардино-Балкарии на развитие здравоохранения будет выделено около 200 млн рублей, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Марат Кармов в ходе заседания кабмина.

Он уточнил, что деньги направят на ремонт психиатрического центра и закупку лекарств для льготных категорий граждан.

"Предполагается выделение средств из республиканского бюджета в размере 200 млн рублей по отрасли "здравоохранение". Средства планируется направить на обеспечение в 2026 году ремонта первого этапа корпусов центра психиатрии и наркологии, приобретение лекарств и развитие мединформсистемы"

– Марат Кармов

Согласно плану, в женском корпусе Республиканского клинического центра психиатрии и наркологии планируется провести капитальный ремонт пищеблока.

Кроме того, как уточнил министр, Гериатрический центр КБР, в ведении которого находится более 3 тыс. пожилых людей региона, обновят транспортные средства.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
805 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.