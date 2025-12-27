Шесть медицинских объектов откроют в этом году в Ингушетии

Минздрав Ингушетии анонсировал открытие в регионе ряда новых медучреждений. Два из них распахнут свои двери для граждан уже в этом месяце.

В Ингушетии на этот год запланировано открытие шести объектов здравоохранения. Об этом поведала глава Зара Албакова, регионального Минздрава Зара Албакова.

Она уточнила, часть из них появится в отдаленных населенных пунктах.

"В 2026 году мы продолжим системную работу по развитию первичного звена здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи для жителей республики"

– руководитель ведомства

Она отметила, что два объекта начнут работать уже в этом месяце.

"В январе планируем открыть два объекта федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" - участковую больницу в сельском поселении Али-Юрт и фельдшерско-акушерский пункт в селе Чемульга"

– Зара Албакова

Она также рассказала, что в селах Даттых и Алкун будут построены новые фельдшерско-акушерские пункты.

Помимо этого, министр обратила внимание, что в нынешнем году распахнут свои двери центры эндоскопической диагностики для взрослых и детей.

"Кроме того, мы проводим планомерную работу по оснащению медучреждений современным оборудованием. Планируем приобрести магнитно-резонансный томограф для Сунженской центральной районной больницы имени А. А. Албакова и более 30 единиц медицинской техники для организаций первичного звена"

– глава Минздрава РИ

Она заявила, что цель данных мер – повысить удовлетворенности местных жителей медпомощью, передает ТАСС.

"По итогам 2026 года рассчитываем довести этот показатель до 60%"

– министр здравоохранения республики