Шесть медицинских объектов откроют в этом году в Ингушетии

В Ингушетии на этот год запланировано открытие шести объектов здравоохранения. Об этом поведала глава Зара Албакова, регионального Минздрава Зара Албакова.
Она уточнила, часть из них появится в отдаленных населенных пунктах.
"В 2026 году мы продолжим системную работу по развитию первичного звена здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи для жителей республики"
– руководитель ведомства
Она отметила, что два объекта начнут работать уже в этом месяце.
"В январе планируем открыть два объекта федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" - участковую больницу в сельском поселении Али-Юрт и фельдшерско-акушерский пункт в селе Чемульга"
– Зара Албакова
Она также рассказала, что в селах Даттых и Алкун будут построены новые фельдшерско-акушерские пункты.
Помимо этого, министр обратила внимание, что в нынешнем году распахнут свои двери центры эндоскопической диагностики для взрослых и детей.
"Кроме того, мы проводим планомерную работу по оснащению медучреждений современным оборудованием. Планируем приобрести магнитно-резонансный томограф для Сунженской центральной районной больницы имени А. А. Албакова и более 30 единиц медицинской техники для организаций первичного звена"
– глава Минздрава РИ
Она заявила, что цель данных мер – повысить удовлетворенности местных жителей медпомощью, передает ТАСС.
"По итогам 2026 года рассчитываем довести этот показатель до 60%"
– министр здравоохранения республики