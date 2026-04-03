В России назвали самые востребованные летом бюджетные направления отдыха

Краснодарский край и курорты Кавказских Минеральных Вод сохранили тренд на самый популярный и недорогой отдых нынешним летом – так, неделя на двоих на Кубани обойдется всего в 54,2 тысячи рублей.

Курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод нынешним летом останутся в фаворе у россиян благодаря демократичным ценам и прекрасному отдыху, рассказали в сервисе "Слетать.ру".

"Забронировать тур в Краснодарский край на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле "три звезды" с завтраком можно от 54,2 тыс рублей, в отеле "четыре звезды" – от 65,9 тыс рублей"

- сервис

Также Кубань стала лидером по уровню интереса клиентов – отдых в Краснодарском крае выбирают 37% от общего объема российских путешественников, Крым - 14,4%, - рассказали в сервисе, передает РИА Новости.

В топ-10 направлений вошли Московская и Калининградская области, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Дагестан, Татарстан, Москва и Карелия.

Для сравнения, отдых в трехзвездочном отеле на курортах Кавказских Минеральных Вод начинается от 67,8 тыс рублей, при этом 42,2% планируют остановиться именно в отелях "три звезды". Хотя туристы в этом году все чаще предпочитают проживание в гостиницах с типом питания "полный пансион", добавили в сервисе.