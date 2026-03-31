Россия и Турция обновят программу туристического сотрудничества

Власти России и Турции приняли решение с учетом привлекательности этого направления для российских путешественников обновить совместную программу сотрудничества в сфере туризма, сообщили в Минэкономразвития РФ.

В турецкой курортной Анталье сегодня прошло 15-е заседание российско-турецкой рабочей группы по туризму, в работе которого приняли участие заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан, заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, а также дипломаты и представители туристической отрасли двух стран, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Стороны обсудили итоги высокого туристического сезона 2025 года, транспортное сообщение, региональное сотрудничество, взаимное продвижение турпотенциала, а также обменялись информацией о системах страхования и медицинском обслуживании туристов"

- сообщение

По итогам заседания туристические власти двух стран договорились в скором времени планируют разработать обновленную программу сотрудничества в сфере туризма, рассчитанную на 2027-2030 годы, говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Как отметил Владимир Ильичев, Турция неизменно привлекает к себе все больше российских туристов, при этом власти РФ активно работают над тем, чтобы и турецкие туристы по максимуму открывали для себя отдых в России.

Напомним, ранее мы писали о том, что нынешним летом только турпоток из России в Анталью может вырасти на 3%, еженедельно аэропорт курорта будет принимать около 145 тыс россиян, поделился прогнозом коммерческий и маркетинговый директор управляющей аэропортом Антальи компании Fraport TAV Antalya Havalimanı Серкан Карахатай. В минувшем 2025 году воздушная гавань Антальи обслужила 39,1 млн пассажиров, а международный пассажиропоток составил 32,3 млн человек. В топ-3 страны вошли Россия, Германия и Великобритания. Рост турпотока в Анталью из РФ составил около 4%.