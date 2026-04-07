Средний коридор и ситуацию на Ближнем Востоке обсудили Байрамов и Кошербаев

Глава МИД Азербайджана провел встречу с коллегой из Казахстана. Министры обсудили ряд важных тем, включая двустороннее сотрудничество и последние события на Ближнем Востоке.

В Баку 8 апреля прошла встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана Джейхуна Байрамова и Ермека Кошербаева. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на странице азербайджанского министерства в социальных сетях.

Переговоры прошли в расширенном составе. В ходе встречи обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества, вопросы региональной безопасности и последние события на Ближнем Востоке

"Азербайджан и Казахстан вновь подтвердили прочные стратегические связи, отметив растущее сотрудничество в сфере экономики, торговли, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, технологий и цифровых секторов"

– МИД АР

Главы внешнеполитических ведомства отметили роль Среднего коридора в стимулировании торговли между Европой и Азией, а также роль совместных проектов, которые способствуют развитию транзитной инфраструктуры и региональной взаимосвязанности.

Кроме того, министры выразили озабоченность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и надежду на то, что перемирие, достигнутое США и Ираном, принесет в регион мир и стабильность.

Помимо этого, Байрамов рассказал казахстанскому коллеге о продолжающемся процессе нормализации отношений и мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.