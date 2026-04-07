Трамп окончательно разочаровался в НАТО

Минувшей ночью президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которой открыто объявил, что разочарован североатлантическим альянсом.

В то время, как от военного блока НАТО США потребовалась реальная помощь, североатлантический альянс в очередной раз показал себя "бумажным тигром", спрятавшись в кусты, заявил на встрече с генсеком организации Маком Рютте, которая минувшей ночью прошла в Белом доме, президент США Дональд Трамп.

Рютте после встречи с президентом США вынужден был признать, что часть стран альянса действительно провалили это испытание, когда отказались помочь им в конфликте с Ираном, заявил он в эфире телеканала CNN, передает РИА Новости.

Также генсек НАТО признал, что Трамп явно разочарован союзниками по альянсу.

В беседе Трамп снова повторил свою мысль о том, что он всерьез задумывается о выходе США из НАТО, и последние события все чаще наталкивают его на эту мысль.

Напомним, ранее мы писали о том, что 1 апреля Дональд Трамп сообщил о возможности выхода США из НАТО – о таком варианте президент США задумался после отказа альянса от содействия в операции США и Израиля против Ирана.