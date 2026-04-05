Выход США из НАТО обсудит Трамп с Рютте

Американский президент Дональд Трамп и генсекретарь НАТО Марк Рютте через несколько часов поговорят о возможном выходе США из состава Североатлантического альянса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
"Думаю, он (президент США Дональд Трамп – ред.) будет обсуждать его (выход из НАТО – ред.) через пару часов с генеральным секретарем Рютте"
– Кэролайн Левитт.
Представитель Белого дома допустила, что сам глава американского государства расскажет подробности после переговоров, которые состоятся сегодня днем.
Напомним, 1 апреля Дональд Трамп сообщил о возможности выхода США из НАТО – о таком варианте президент США задумался после отказа альянса от содействия в операции США и Израиля против Ирана.