Трамп: война США с Ираном – проверка для НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что военная операция Соединенных Штатов против Ирана проводится с целью проверить Североатлантический альянс.
Соединенные Штаты специально предложили членам НАТО вступить в войну против Ирана, такое заявление сделал глава США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC.
Как подчеркнул американский президент, это было сделано в качестве проверки Североатлантического альянса.
"Я делал это в качестве проверки. Мне это не нужно, ведь так?"
– Дональд Трамп
Кроме того, отметил Трамп, в настоящее время НАТО не представляет никакой угрозы для РФ, поэтому российский лидер Владимир Путин страны Альянса не воспринимает всерьез.
"Они (НАТО- ред.) представляют из себя бумажного тигра, у них нет кораблей, ничего нет, и (президент России Владимир - ред.) Путин абсолютно их не боится"
– Дональд Трамп