Вестник Кавказа

Трамп: война США с Ираном – проверка для НАТО

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что военная операция Соединенных Штатов против Ирана проводится с целью проверить Североатлантический альянс.

Соединенные Штаты специально предложили членам НАТО вступить в войну против Ирана, такое заявление сделал глава США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC.

Как подчеркнул американский президент, это было сделано в качестве проверки Североатлантического альянса.

"Я делал это в качестве проверки. Мне это не нужно, ведь так?"

– Дональд Трамп

Кроме того, отметил Трамп, в настоящее время НАТО не представляет никакой угрозы для РФ, поэтому российский лидер Владимир Путин страны Альянса не воспринимает всерьез.

"Они (НАТО- ред.) представляют из себя бумажного тигра, у них нет кораблей, ничего нет, и (президент России Владимир - ред.) Путин абсолютно их не боится"

– Дональд Трамп 

1920 просмотров

