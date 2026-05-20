В Анапе ожидают резкий скачок спроса на туры после открытия пляжей

Продажи туров в Анапу могут вырасти на фоне новостей об официальном открытии пляжей с 1 июня, при этом половина путевок на предстоящий летний сезон уже распродана.

Туроператоры ждут всплеска продаж туров в Анапу на 40% после сообщения об открытии пляжей курорта с 1 июня. Об этом журналистам сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

По его словам, половина запланированного на сезон объема туров уже распродана. Туристы и бизнес давно ждали этой новости, но спрос на летний отдых в организованном сегменте и до этого уверенно рос, превышая показатели прошлого года в среднем по рынку на 30–35%.

Ромашкин прогнозирует, что в 2026 году курорт примет от 3,8 до 4 млн туристов. В успешном 2024 году город посетили 5,5 млн человек, а в 2025 году показатель упал до 3 млн. Полное восстановление туристического потока в ассоциации ожидают в 2027 году.

Накануне мэр Анапы Светлана Маслова подписала постановление об открытии купального сезона на галечных и одном километре песчаных пляжей с 1 июня. Сезон официально продлится до 30 сентября.