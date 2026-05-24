Вестник Кавказа

Продана большая часть билетов на поезд Баку-Тбилиси-Баку

Купе поезда
© Фото: Евгений Николайчук/ “Вестник Кавказа“
В "Азербайджанских железных дорогах" рассказали о высоком спросе, которым пользуется перезапущенный рейс Баку-Тбилиси-Баку.

Пассажиры раскупили большинство билетов на поезд Баку-Тбилиси-Баку, первый за долгое время рейс которого состоялся накануне вечером и ночью, рассказал начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

По его словам, время в пути составляет порядка девяти с половиной часов, при этом около двух часов занимаются в совокупности необходимые процедуры на обеих границах.

Гаджиев отметил, что из столицы Азербайджана поезд стартует в 23.10, из Тбилиси – в 21.00 по местному времени (22.10 и 20.00 мск соответственно), передает Report.

"Пассажирский спрос на маршруте высок, и в связи с растущим интересом к некоторым рейсам прицеплены дополнительные вагоны. Из 8,4 тыс выставленных на продажу билетов более 70% уже продано"

– Бахтияр Гаджиев

