В Армении анонсировали строительство транспортного коридора "Восток-Запад"

Никол Пашинян сообщил о планах построить через территорию республики коридор "Восток-Запад", который свяжет Центральную Азию с Западом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями в Ширакской области заявил о предложении инвесторов построить в республике автомобильную трассу Международного транспортного коридора "Восток - Запад".

Пашинян отметил, что в ближайшие годы власти начнут строительство дороги МТК "Восток-Запад", которая пройдет на севере Армении параллельно железной дороге через Ширакскую, Тавушскую и Лорийскую области.

Премьер подчеркнул, что запуск кратчайшего маршрута между Центральной Азией и Западом обеспечит региону многомиллионные инвестиции.

Дополнительно ожидается запуск проекта TRIPP ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания"), в рамках которого будет перезапущено железнодорожное сообщение через южную Сюникскую область.

 

