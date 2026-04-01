Европа не верит выходу США из НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что абсолютно точно рассматривает возможность выхода Вашингтона из НАТО, если союзники не выполнят его требования. Это заявление вызвало бурную реакцию в Европе на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива и роста военных расходов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал НАТО как "бумажного тигра" и устаревшую организацию, обвиняя партнеров в несправедливом распределении расходов. "Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Она устарела... Страны больше не платят то, что должны платить. Это несправедливо по отношению к США", – говорил он.

Недавно Трамп связал будущее альянса с помощью в разблокировке Ормузского пролива, угрожая выходом США из НАТО, если Европа не присоединится к боевым действиям против Ирана.

Как реагирует Евросоюз?

Европейские политики всегда выражали обеспокоенность антинатовской риторикой Трампа. Еще два года назад тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал: "НАТО не может зависеть от настроения президента США", а замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна называл заявления Трампа "пересечением красных линий".

В наши дни Европа продолжает отвергать критику Трампа в адрес НАТО. Так, президент Франции Эммануэль Макрон, находясь с визитом в Сеуле, предупредил, что постоянные сомнения в обязательствах США подрывают суть НАТО, основанную на доверии. Он призвал избегать ежедневных противоречивых заявлений и посоветовал Трампу говорить реже.

Премьер Польши Дональд Туск считает, что от сомнений в единстве НАТО выигрывает Россия, так как ослабление НАТО наряду с сокращением помощи Украине укрепляет российские позиции.

Известный своими близкими отношениями с Трампом финский президент Александр Стубб призвал к конструктивному диалогу по НАТО и подчеркнул потребность в прагматичном подходе к решению проблем внутри альянса.

Сглаживать острые углы пытается Германия. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, хотя и выразил обеспокоенность по поводу слов Трампа о НАТО, но выразил уверенность, что выхода США из альянса удастся избежать. "Я полагаю, что наша четкая приверженность альянсу и решительная поддержка убедят США в необходимости продолжать писать эту историю успеха вместе", - сказал он.

Те европейские лидеры, которые хотят сохранить США в НАТО, надеются, что это поможет сделать американский Конгресс. Трамп не может принять решение в одиночку, "для этого ему потребуется согласие как минимум Сената", отметил Вадефуль.

Стоит ли слова Трампа брать всерьез?

Экс-замгенсека НАТО Камиль Гранд отметила раскол в восприятии стран ЕС: одни списывают критику НАТО на стиль Трампа: "Он говорит так с 2016-го", но до реального выхода не дошло; другие наблюдатели, считают, что из мини-кризисов может вырасти настоящий акт денонсации Вашингтоном натовского договора.

Ситуация демонстрирует, что "стратегические взгляды европейцев и американцев не совсем совпадают, мягко говоря", — сказал Гранд. Он добавил, что в мирное время слова Трампа имели бы меньшее значение, но в условиях боевых действий в Европе и на Ближнем Востоке, а также более широкого геополитического кризиса, такие заявления сигнализируют о готовности действовать на своих условиях, а не "перегруппироваться с союзниками".

НАТО обеспечивает США глобальное лидерство и рычаги влияния на Европу, позволяя проецировать силу без чрезмерных затрат – Америка тратит около 3,5% ВВП на оборону, получая базы, разведку и лояльность союзников. Для Европы альянс критичен как гарантия безопасности: без США континент не способен на самостоятельную оборону из-за фрагментации армий и низких трат на оборону.

Говорить, что НАТО - бремя для США, неверно. Ведь если, с одной стороны, европейцы прячутся за военным и ядерным зонтиком США, то с другой - присутствие в Старом свете позволяет Америке проецировать свое геополитическое влияние и на Европу, и на соседние регионы, как Азия, Африка и Ближний Восток. Без участия европейцев США не могил бы расширять НАТО на восток, вести бомбардировки Ливии и проводить операции в Ираке и Афганистане.

Другое дело, что Трамп считает, что европейцы ему обязаны: они должны покупать нефть, уступать Гренландию, снижать пошлины для США и таскать руками каштаны из костра иранской войны. ЕС же дает понять, что если США хотят чего-то добиться от НАТО и союзников, то они должны учитывать их мнение, координировать внешнюю политику и не наносить урон европейской экономике и безопасности.