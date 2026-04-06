Меморандум о сотрудничестве хотят подписать министерства финансов Армении и Индии

Глава Минфина Армении провел встречу с послом Индии. Стороны поговорили о подписании меморандума о сотрудничестве.
Министерства финансов Армении и Индии намерены подписать меморандум о сотрудничестве. Об этом информирует пресс-служба Минфина РА.
Вопрос подписания меморандума обсуждался на встрече главы армянского министерства Ваге Ованнисяна и посла Индии Нилакши Саха Сингху.
"Между двумя министерствами планируется подписать меморандум о сотрудничестве в сфере управления общественными финансами"
– пресс-служба Минфина РА
В сообщении министерства также сказано, что меморандум направлен на повышение эффективности государственных финансовых систем. Стороны планируют обмениваться опытом по направлениям внутреннего аудита, цифровых трансформаций.