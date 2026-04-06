Вестник Кавказа

Меморандум о сотрудничестве хотят подписать министерства финансов Армении и Индии

Флаг Индии на фоне неба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минфина Армении провел встречу с послом Индии. Стороны поговорили о подписании меморандума о сотрудничестве.

Министерства финансов Армении и Индии намерены подписать меморандум о сотрудничестве. Об этом информирует пресс-служба Минфина РА.

Вопрос подписания меморандума обсуждался на встрече главы армянского министерства Ваге Ованнисяна и посла Индии Нилакши Саха Сингху.

"Между двумя министерствами планируется подписать меморандум о сотрудничестве в сфере управления общественными финансами"

– пресс-служба Минфина РА

В сообщении министерства также сказано, что меморандум направлен на повышение эффективности государственных финансовых систем. Стороны планируют обмениваться опытом по направлениям внутреннего аудита, цифровых трансформаций.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1015 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.