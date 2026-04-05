Самолет с персоналом АЭС "Бушер" вылетел из Еревана в Москву

Эвакуированные с АЭС "Бушер" в Иране граждане РФ самолетом отправлены из Еревана в Москву, сообщает посольство России в Армении.
"Шестого апреля еще 175 граждан России, прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход (КПП) "Нурдуз"/"Агарак" в составе очередной группы эвакуированных сотрудников АЭС "Бушер", вылетели спецрейсом из Еревана в Москву"
– посольство
Всего с 28 февраля из Ирана через Армению удалось эвакуирован 509 граждан России.
"Выражаем глубокую признательность властям Республики Армения за доброе отношение и оперативное оформление въезда сотрудников ГК "Росатом"
– посольство
Ранее сообщалось, что предстоит еще одна волна эвакуации российского персонала с атомной станции в Иране, она запланирована на эту неделю.