Самолет с персоналом АЭС "Бушер" вылетел из Еревана в Москву

В Москву сегодня прибудут сотрудники Росатома, эвакуированные с атомной станции в иранском Бушере. Самолет с россиянами вылетел из Еревана.

"Шестого апреля еще 175 граждан России, прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход (КПП) "Нурдуз"/"Агарак" в составе очередной группы эвакуированных сотрудников АЭС "Бушер", вылетели спецрейсом из Еревана в Москву"

– посольство

Всего с 28 февраля из Ирана через Армению удалось эвакуирован 509 граждан России.

"Выражаем глубокую признательность властям Республики Армения за доброе отношение и оперативное оформление въезда сотрудников ГК "Росатом"

– посольство

Ранее сообщалось, что предстоит еще одна волна эвакуации российского персонала с атомной станции в Иране, она запланирована на эту неделю.