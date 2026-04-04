В МАГАТЭ заявили о риске радиационной аварии на Бушерской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил о риске радиационной аварии на атомной электростанции "Бушер" в Иране.
В заявлении, опубликованном на официальной странице организации в социальных сетях, сказано, что такое развитие событий вполне реально, если военные действия вблизи АЭС будут продолжаться.
"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждает, что продолжение военной активности вблизи АЭС "Бушер" – действующей станции с большими объемами ядерного топлива – может привести к серьезной радиационной аварии с пагубными последствиями для людей и окружающей среды в Иране и за его пределами"
– МАГАТЭ
Гросси также призвал остановить удары по АЭС и ее окрестностям, поскольку это представляет существенную угрозу ядерной безопасности.
Напомним, с конца февраля 2026 года по настоящее время произошло уже четыре инцидента с АЭС "Бушер". Последний из них случился в минувшие выходные.