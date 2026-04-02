Вестник Кавказа

Иран сообщил об обстреле АЭС "Бушер"

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В результате американо-израильских ударов по АЭС "Бушер" погиб один человек, заявили в Иране. Сообщается также о повреждении здания.

Территория атомной электростанции "Бушер" в Иране подверглась ударам Соединенных Штатов и Израиля. Об этом рассказали 4 апреля в Организации по атомной энергии Исламской Республики (ОАЭИ).

В ОАЭИ отметили, что жертвой обстрела стал один человек.

"Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий. К сожалению, погиб один из сотрудников"

– ОАЭИ

В организации отметили, что основная часть АЭС не пострадала. Обстрел не повлиял на ее эксплуатацию.

Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты и Израиль начали проводить военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносят удары по объектам в крупных городах Исламской Республики. В ответ Иран атакует израильскую территорию и американские объекты в странах Ближнего Востока.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.