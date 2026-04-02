Иран сообщил об обстреле АЭС "Бушер"

В результате американо-израильских ударов по АЭС "Бушер" погиб один человек, заявили в Иране. Сообщается также о повреждении здания.

Территория атомной электростанции "Бушер" в Иране подверглась ударам Соединенных Штатов и Израиля. Об этом рассказали 4 апреля в Организации по атомной энергии Исламской Республики (ОАЭИ).

В ОАЭИ отметили, что жертвой обстрела стал один человек.

"Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий. К сожалению, погиб один из сотрудников"

– ОАЭИ

В организации отметили, что основная часть АЭС не пострадала. Обстрел не повлиял на ее эксплуатацию.

Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты и Израиль начали проводить военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносят удары по объектам в крупных городах Исламской Республики. В ответ Иран атакует израильскую территорию и американские объекты в странах Ближнего Востока.