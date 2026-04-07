Иранская делегация отправляется в Исламабад на переговоры в США

Представители Ирана вечером 9 апреля прибудут в столицу Пакистана для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами, который начнется на следующий день.

Иранская делегация вечером 9 апреля приедет в Пакистан для переговоров с представителями США, такое заявление сделал посол Ирана в Исламабаде Реза Амири Могадам.

Несмотря на то, что среди иранского руководства все еще существуют некоторые сомнения в отношении развития диалога с Соединенными Штатами, Тегеран все же будет участвовать в переговорах, уточнил он.

"Несмотря на скептицизм в иранском обществе из-за неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны израильского режима с целью сорвать дипломатическую инициативу, по приглашению премьер-министра (Пакистана – ред.) Шахбаза Шарифа иранская делегация прибывает сегодня вечером в Исламабад для серьезных переговоров на основе 10 пунктов, предложенных Ираном"

– Реза Амири Могадам

Напомним, американо-иранские переговоры должны начаться 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Ожидается, что они будут прямыми с участием делегаций США и Ирана.

Сообщается, что Иран на переговорах представит спикер парламента ИРИ Мохаммед Багер Галибаф, американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.