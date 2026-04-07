Галибаф возглавит иранскую делегацию на переговорах с США

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф станет главным с иранской стороны в диалоге с Соединенными Штатами, сообщают СМИ. Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Согласно публикации ISNA, иранская сторона обсудит с США отмену прямых и вторичных санкций против Ирана, а также то, что было предложено американским президентом Дональдом Трампом в 10 пунктах.

Ожидается, что Тегеран и Вашингтон на переговорах поднимут вопросы ядерной программы и безопасности на Ближнем Востоке.

Напомним, первая встреча представителей Ирана и США по урегулированию конфликта состоится 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.